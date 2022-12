Los tatuajes fallidos que los aficionados se hicieron de Lionel Messi

La emoción por la victoria argentina y el furor por el delantero, Lionel Messi, no tiene límite.

Ante el importante triunfo del diez, varias personas elogiaron la carrera del argentino así como consolidar el último trofeo que le faltaba en su larga lista de reconocimientos.

La alegría en el país suramericano ha hecho que las personas salgan a la calle a festejar y sucedan momentos inesperados que han sido virales en redes sociales, desde la canción Abuela lalala hasta el beso apasionado entre dos desconocidos en un semáforo de La Plata.

Lo inesperado que está sucediendo y se ha viralizado, ha superado las celebraciones en las calles. Ahora los fanáticos han saturado las agendas de los estudios de tatuajes, pues desean inmortalizar a su ídolo en la piel.

Y, como era de esperarse, algunos no salieron tan bien como se planearon, por lo que no faltaron las imágenes de los tatuajes fallidos de La Pulga.

Necesito que se haga un hilo con todos los tatuajes falopas que van a salir ahora, empezando con el messi pasado de corticoides pic.twitter.com/UnLyC9nC96 — ober (@itsober_) December 22, 2022

Voy a recopilar todos los tatuajes más lindos de Messi pic.twitter.com/ggUfoQrhSp — Aguante Boca (@rickynunezc) December 22, 2022

Tatuajes feos de Messi 🤝 Tatuarte “Messi” en la frente pic.twitter.com/6x3FXbNjxv — El Kraken (@elvizprezz) December 22, 2022

Hay tatuajes de Messi y la selección Argentina que son malos, feos, horrendos, y después están estos. pic.twitter.com/SmO0OxrN3W — El Mismo Arroba (@ElMismoArroba) July 17, 2021