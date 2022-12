Mujer pensó que veía el partido entre Argentina y México pero se trataba de un videojuego transmitido en Youtube

Eso fue lo que pasó recientemente con la madre de una usuaria en Twitter, quien contó desde la misma red social cómo su progenitora quiso ver el partido entre Argentina y México el pasado 26 de noviembre y terminó viendo un videojuego en Youtube.

La chica, llamada en Twitter como @AnitaCrimi, contó cómo su madre, originaria de la ciudad argentina de Tafí, le pregunto donde iban a pasar el partido entre la albiceleste y los aztecas.

“Mi mama estaba en Tafí y no sabía cómo ver México-Argentina, hasta que encontró “el partido” en YouTube“, cuenta la mujer en su red social.

También relata que, al día siguiente, su madre le contó que se puso nerviosa porque, en el partido falso, México había anotado dos goles, lo que causó el asombro a la chica ya que el partido real terminó 2-0 a favor de Argentina.

“Al día siguiente me dice ‘me puse re nerviosa con los dos goles que nos metió México, menos mal Argentina hizo el tercero y ganamos‘, y yo le dije que México no había metido un gol”, cuenta la chica.

En al publicación la mujer muestra dos fotografías en donde se muestra el televisor de su madre y el partido falso que vio desde Youtube, así como otra foto donde se ven a los jugadores de Argentina en el videojuego.

Además, en otra publicación, @AnitaCrimi compartió el grupo de Whatsapp de su familia, y cómo su mamá compartía el partido falso, lo que causó sorpresa y risas a los familiares.

“Ninguno de los hijos le dio pelota cuando preguntó cómo podía hacer para ver, y menos al momento en que mandó ‘parecen videojuego’“, escribió la usuaria.

La chica explicó que la situación ocurrió debido a que ninguno de los hijos de la madre escuchó un audio de voz que ella había enviado en donde les preguntaba acerca del canal de televisión donde iban a pasar el partido.

“Ella mando un audio que nunca vimos ni escuchamos en la locura pre partido. Nos dimos cuenta de todo después con la última foto“, comenta.

El hecho se viralizó rápidamente en redes sociales, y ha tenido más de 70 mil reacciones de los usuarios y varios comentarios que expresan sorpresa por la situación.

Otros usuarios criticaron a la chica y a sus hermanos, ya que aseguraban que ignoraron por completo a su madre cuando ella les preguntó acerca del partido.

Ante esto, @AnitaCrimi respondió que ella y sus hermanos no se dieron cuenta del audio que mandó su madre, y que no lo hicieron con el afán de ignorarla.

“Aclaro para los mala onda que ya bardean. Amamos a mí vieja y vivimos por, y para ella, así que relájense y ríanse un poco“, concluyó.

