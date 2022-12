Olivier Giroud se convirtió en el máximo goleador de la historia de Francia

Es quinto en la tabla histórica de la selección francesa el madridista Karim Benzema, baja a última hora para el Mundial por lesión, con 37, en tanto que Kylian Mbappe está igualado con Zinedine Zidane con 31 justo por detrás de David Trezeguet (34).

Nacido en Chambery el 30 de septiembre de 1986, Giroud, que marcó un doblete en el primer partido de Francia en la Copa del Mundo ante Australia, tiene una media de 0,44 goles por encuentro.

Internacional desde noviembre de 2011, abrió su cuenta anotadora con el equipo nacional el 29 de febrero de 2012 en un amistoso disputado ante Alemania en Bremen, que concluyó con triunfo de su selección por 1-2.

El delantero del Milan formó parte de la selección gala campeona mundial en Rusia 2018, torneo en el que tuvo una participación muy importante.

Find someone who looks at you the way Mbappé looks at Giroud 😍 pic.twitter.com/hV1bRPODuA

— B/R Football (@brfootball) December 4, 2022