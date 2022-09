Qatar 2022: Brasil busca aprovechar la “La Suerte de los 20 Años” como hizo Francia hace cuatro años

Viajemos en el tiempo: Transcurría el año 2002. Brasil no partía como clara favorita para levantar la Copa del Mundo en Corea-Japón 2002. y una de sus más grandes f iguras venía arrastrando una grave lesión en la rodilla que casi le imposibilita disputar la cita mundialista, ¿de quién hablamos? Claramente de Ronaldo Nazario, “El Fenómeno”.

Hace cuatro años la Selección de Francia, liderada por un joven Kylian Mbappé, logró conquistar la Copa del Mundo de Rusia 2018 exactamente 20 años despúes de alzarse como campeón en Francia 1998. ¿Casualidad? No lo sabemos. Pero hemos nombrado a esta hazaña como “La Suerte de los 20 Años”, misma que podría lograr la Selección de Brasil en Qatar 2022.

Sí estaba a tope, en cambio, Ronaldinho, quien empezaba a maravillar al mundo con sus regates “imposibles” y sus goles de fantasía.

Las cosas fueron cambiando durante el Mundial, y por fortuna para Brasil, la lesión no le jugó una mala pasada a Ronaldo, lo que le permitió convertirse en el goleador del certamen con ocho dianas que sirvieron, a la postre, para que la Selección “verdeamarella” se quedara con su quinta Copa del Mundo en su historia.

Para el olvido

Han pasado ya 20 años desde aquel momento y Brasil ha sufrido mucho para reunir una poderosa Selección que le de la etiqueta de favorito en Mundiales.

De hecho, no existen muchos registros de que una Selección grande y con historia haya pasado una vergüenza tan grande como la de Brasil en 2014 cuando fue humillada por Alemania en semifinales con marcador de 7-1…y sí, el Mundial se estaba jugando en tierra brasileña. No contamos, en cambio, “El Maracanazo” ya que el marcador no fue tan abultado en aquella ocasión en la que Uruguay le derrotó por 2-1 en la final del Mundial 1950, también disputada en Brasil.

En 2018, Brasil volvió a probar la gota amarga al empacar las maletas luego de ser eliminada en cuartos de final contra Bélgica por marcador de 2-1. El panorama actual es muy distinto para Brasil, comenzando porque la plantilla de jugadores para la cita de este año es muy distinta a la de la edición anterior y futbolistas jóvenes como Vinicius Junior y Rodrygo (ambos del Real Madrid) hacen soñar con el título a la afición brasileña, 20 años después.

Aunque el entrenador de la Selección de Brasil, Tité, aún no ha hecho oficial la lista oficial de convocados para Qatar 2020, podemos adelantarnos y predecir algunos nombres que podrían ser llamados, los cuales prometen hacer de la “canarinha” una Selección poderosa y fuerte candidata al título.

Algunos de estos jugadores son: Eder Militao (con una gran temporada en el Real Madrid), Casemiro (quien está atravesando uno de sus mejores momentos como futbolista y ahora es nuevo jugador del Manchester United) y Neymar, quien también ha retomado su buen nivel futbolístico. Con esta plantilla, Brasil logró clasificarse al Mundial como primero de su grupo con 45 puntos (sobre los 39 de Argentina), 14 goles a favor y ningún partido perdido.

Tomando en cuenta estos interesantes datos, Brasil llega a Qatar siendo una de las Selecciones más prometedoras y que buscará conquistar el Mundial para seguir con la tradición que dejó Francia. ¿Lo logrará? Lo sabremos pronto cuando se juegue la Copa del Mundo a partir del 20 de noviembre al 18 de diciembre.

En Prensa Libre ya comenzó la Copa del Mundo: Suscríbase gratis aquí al boletín de Qatar 2022 y viva con nosotros la pasión del futbol.