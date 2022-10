Qatar 2022: director general del Shakhtar pide a la Fifa sustituir a Irán por Ucrania en el Mundial

Desde hace varias semanas, Kiev acusa a Teherán haber suministrado drones kamikazes Shahed 136 a Moscú que serían utilizados después para atacar infraestructuras energéticas, algo que tanto Irán como Rusia han negado en varias ocasiones.

“Cada uno de esos drones ha sido producido y entregado por las autoridades iraníes, instructores iraníes y el ejército han formado y gestionado directamente el lanzamiento de los drones”, continuó Palkin.

“El Shakhtar llama a la Fifa y al conjunto de la comunidad internacional a prohibir inmediatamente que el equipo nacional iraní juegue en la Copa del Mundo después de la participación directa del país en los ataques terroristas contra los ucranianos”, pidió Palkin.

Para el dirigente, la Fifa debería reemplazar a Irán por la Zbirna ucraniana, “que ha demostrado que merecía participar en el Mundial”, según Palkin “jugando con el corazón”, la repesca de acceso al Mundial en junio.

La selección ucraniana, llevada por Oleksandre Zinchenko y Andrei Yarmolenko, venció 3-1 a Escocia en Glasgow, antes de caer en la final de la repesca contra Gales (1-0) en Cardiff, a pesar de una inmensa muestra internacional de simpatía.

El reglamento de la Copa del Mundo deja a la Fifa la posibilidad de reemplazar a un equipo nacional por otro, especialmente en caso de retirada de una nación participante, pero no precisa los criterios para designar al equipo repescado.

El cambio de Irán por Ucrania por motivos políticos sería “una decisión histórica y deportivamente justificada”, insistió Palkin, haciendo un llamamiento a los dirigentes del fútbol mundial para no “repetir los errores de la Copa del Mundo 2018 en Rusia”.

💬 "Ukraine should be at the World Cup. Iran deserves no place there!"

📝 Statement by #Shakhtar CEO Sergei Palkin ⬇️ pic.twitter.com/JhVk1GUVWo

— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) October 24, 2022