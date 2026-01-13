¿A qué clínica del IGSS debe asistir? Tres formas de consultarlo según su dirección

Los afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGGS) que no presentan una emergencia médica, pero requieren agendar una cita en consulta externa, deben acudir inicialmente a la periférica, clínica u hospital asignado según la dirección registrada en el sistema.

Sin embargo, cuando el afiliado ha cambiado de domicilio o lleva tiempo sin utilizar los servicios del IGSS, es frecuente que no recuerde a qué periférica del IGSS le corresponde asistir.

Ante estos casos, el instituto pone a disposición tres vías oficiales para verificar. A continuación se dará una guía referencial, pero se recomienda realizar una doble verificación para evitar acudir a una unidad médica que no corresponda.

1. Portafolio de Servicios del IGSS en línea

El Portafolio de Servicios del IGSS permite a los afiliados identificar con precisión el hospital, policlínica, periférica o consultorio que les corresponde, según la dirección de residencia registrada en el sistema.

De acuerdo con información confirmada por el IGSS, al 13 de enero de 2026, la cobertura en el área metropolitana y municipios cercanos se distribuye así:

Hospital Dr. Juan José Arévalo Bermejo (zona 6, Ciudad de Guatemala): atiende a residentes de las zonas 2, 6, 17 y 18 de la capital, así como de los municipios de Chinautla, San Pedro Ayampuc, Chuarrancho y San José del Golfo.

Policlínica IGSS zona 1 (Ciudad de Guatemala): brinda atención por enfermedad común a residentes de las zonas 1, 3, 4, 8, 9, 10, 13 y 14. Además, ofrece especialidades a afiliados de sectores de Villa Nueva, incluidos Bárcena, Ciudad Peronia, Villa Lobos, El Búcaro, Ciudad Real, Mario Alioto, Eterna Primavera y Castañas.

Periférica IGSS zona 11 (Ciudad de Guatemala): atiende enfermedad común de las zonas 7, 11, 12, 19 y 21 de la capital, así como del municipio de Mixco y la zona 0 de Chinautla.

Unidad de Asistencia de San Juan Sacatepéquez (zona 2): cubre a residentes de San Juan Sacatepéquez, San Raymundo y San Pedro Sacatepéquez, incluyendo Ciudad Quetzal y zonas aledañas.

Consultorio IGSS Villa Nueva (zona 4): atiende consulta externa de adultos por riesgo de enfermedades a residentes de áreas aledañas.

Consultorio IGSS Villa Canales (zona 2): brinda consulta externa de adultos por riesgo de enfermedades en sectores cercanos.

Consultorio finca Santa Leonarda (Villa Canales): ofrece consulta externa de adultos por riesgo de enfermedades a comunidades aledañas.

Consultorio IGSS Fraijanes (zona 1): atiende consulta externa de adultos por riesgo de enfermedades en el municipio y áreas cercanas.

Consultorio IGSS San José Pinula (zona 2): brinda consulta externa de adultos por riesgo de enfermedades a residentes del municipio y alrededores.

Consultorio IGSS Palencia (Cantón Pueblo Nuevo): atiende consulta externa de adultos por riesgo de enfermedades en Palencia y zonas aledañas

El portafolio puede consultarse en el sitio oficial del instituto: https://www.igssgt.org/portafolio-de-servicios/

2. Call Center del IGSS

Aunque el portafolio es una guía útil, el IGSS recomienda realizar una doble verificación llamando al Call Center de la institución, para evitar contratiempos al momento de acudir a la unidad médica.

Teléfonos: 1522, 2412-1224 y 2297-1224

Horario: Lunes a viernes: 7:00 a 19:00 horas Sábado y domingo: 8:00 a 16:00 horas



3. Oficinas Centrales del IGSS

Otra opción es acudir personalmente a las oficinas centrales del IGSS. Presentando el DPI, el personal puede indicar al afiliado cuál es la unidad médica asignada, según la dirección registrada en el sistema.

Actualizar datos: un proceso clave

El IGSS recalca la importancia de mantener actualizados los datos personales y de beneficiarios, ya sea en oficinas centrales o a través del portal del afiliado.

La actualización permite un mejor control de la información y activa el envío de mensajes de texto con recordatorios de citas médicas, lo que ayuda a evitar inasistencias.

Requisitos básicos para recibir atención médica en el IGSS

Para visitar una unidad médica del IGSS por enfermedad común, el afiliado debe cumplir con algunos requisitos básicos.

Es indispensable solicitar al patrono una constancia laboral, trámite que desde hace varios años se realiza de forma electrónica.

Además, debe presentar su Documento Personal de Identificación (DPI), el cual permite al personal del instituto emitir el carné de consultas y dar ingreso formal al seguimiento médico del caso dentro del sistema del Instituto de Seguridad Social.

¿Quiere saber más sobre cómo funciona el IGSS y sus beneficios? Manténgase informado y acuda directamente a las oficinas del IGSS para recibir orientación. Además, en Prensa Libre se publican notas elaboradas en base a inquietudes de los lectores, las cuales puede encontrar bajo la etiqueta Afiliados Igss.