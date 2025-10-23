AGG reconoce a los mejores directivos de varios sectores y entrega el premio al Gerente del Año

La Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG) llevó a cabo, esta noche del 23 de octubre del 2025, la premiación del Gerente del Año, siendo el ganador Edward Quirin, presidente ejecutivo de la firma Quality Group.

El galardón Gerente del Año distingue la labor de quienes promueven la excelencia y la transformación dentro de sus organizaciones, declararon directivos de la AGG durante la entrega de la premiación.

Quirin recibió la máxima distinción que otorga la AGG a quienes, desde los más altos niveles de liderazgo, demuestran una visión estratégica, ética y transformadora, contribuyendo de manera excepcional al desarrollo económico y social del país.

En la edición 2025 se entregaron reconocimientos en seis categorías:

Andrés Chiroy Guarcax, gerente general de la cooperativa Intercop, R. L., fue el ganador de la categoría Innovación Comercial, que reconoce a los gerentes que destacan por su creatividad y gestión estratégica en el área comercial, logrando resultados sobresalientes e impacto positivo en sus organizaciones.

En la categoría Innovación Organizacional, la ganadora fue Reyna Silvia Salguero, directora de Recursos Humanos del ingenio Magdalena, S. A. Este reconocimiento es para quienes impulsan la mejora continua en la gestión del talento humano y promueven culturas laborales inclusivas, productivas y sostenibles.

En Innovación Productiva, los directivos de la AGG reconocieron a Ismael Ballestas, gerente general de la compañía Cementos Ultracem de Guatemala. El galardón premia a los gerentes que transforman procesos para mejorar la eficiencia y productividad mediante prácticas innovadoras que generan valor.

Edward Quirin, Presidente Ejecutivo de Quality Group, recibe el reconocimiento como Gerente del Año de la AGG de parte de Óscar García Colón, presidente de la Junta Directiva de la AGG. (Foto Prensa Libre: Byron René Rivera Bayza)

En tanto que, en la categoría Start-ups —que consiste en celebrar las ideas disruptivas que se convierten en proyectos empresariales exitosos y sostenibles, inspirando a nuevas generaciones de emprendedores—, el ganador fue José Castillo, de Castor’s Pizza.

Guillermo Castillo, director de la junta directiva de Castillo Hermanos, fue reconocido con el galardón de la Trayectoria Empresarial, que honra a líderes con más de 25 años de experiencia y que han dejado una huella significativa en el ámbito empresarial guatemalteco.

Guillermo Castillo, director de la junta directiva de Castillo Hermanos, recibe el premio a la Trayectoria de la AGG junto a Óscar García Colón, presidente de la Junta Directiva de la AGG. (Foto Prensa Libre: Byron René Rivera Baiza)