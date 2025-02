Aguacate Haas de Guatemala: productores reciben interés de cadenas de supermercados de EE. UU.

Próximamente, los productores y exportadores de aguacate Hass podrán consolidar las primeras entregas hacia cadenas de supermercados e importadores de Estados Unidos, en el marco del proceso de admisibilidad de la fruta a Guatemala que ocurrió a finales del 2024 por parte de las autoridades del Departamento de Agricultura.

Mientras se concluye con la afinación de los instrumentos denominados en el Plan Operativo de Trabajo (POT) y que deberá ser ratificado por las autoridades de agricultura de ambos países, más de una veintena de altos ejecutivos de empresas comercializadoras hacen recorridos por los campos de plantación en Sacatepéquez, Sololá, Chimaltenango y Santa Rosa para conocer la fruta y su proceso de empaque.

Por otro lado, también se proyecta que habrá una redirección de la fruta fresca que se envía a los mercados de Europa hacia EE.UU., que equivalen a unos 400 contenedores, algo que las compañías locales ya lo están programando.

Todo esto en un contexto de la reciente visita del secretario de Estado, Marco Rubio, quien estuvo en Guatemala a principios de este mes, y que ha generado altas expectativas.

Actualmente, hay seis mil hectáreas de cultivo de aguacate, que están listas para certificarse y puedan exportar al mercado de los EE. UU.

Francisco Viteri García-Gallont, presidente de la Asociación Nacional del Aguacate (Anaguacate), explicó en entrevista con Prensa Libre, que una vez se establezca la notificación del POT entre el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), los productores podrán realizar las inspecciones a sus cultivos y plantas para hacer las ventas, periodo que tendrá una duración de al menos 30 días.

¿Cuál es el estatus del aguacate Hass?

En enero hubo una reunión entre autoridades de EE. UU., y Guatemala para brindarle el seguimiento a los avances de la elaboración del Plan Operativo de Trabajo (POT) para la admisibilidad del aguacate Hass.

"Como productores y plantas empacadoras hemos venido trabajando en la información pública y disponible para prepararnos lo más posible de lo que puede ser el documento final del POT para que cuando salga ya estemos listos y no comenzar desde cero" Francisco Viteri García-Gallont, presidente de Anaguacate

A partir de ahí no se han notificado de nuevos informes y la industria está a la expectativa para que se pueda contar en la brevedad con el POT final. Se está a la espera, ya que son temas técnicos y el Maga esta apoyando al Programa Integral de Protección Agrícola y Ambiental (Pipaa) para hacer las vigilancias e inspecciones en las fincas para comenzar a recabar los datos y contar con los registros bajo protocolos de muestreo.

En términos generales, ¿qué está pendiente?

Estamos a la espera que EE. UU., elabore el POT aunque ya tenemos información de por dónde podría ir, dado que desde hace un año se han estado publicando en medios oficiales cuáles son los parámetros que indican los fundamentos del POT.

La regla final fue publicada a finales del año pasado y nos brindan indicaciones por donde podrían ir el POT. Ya sabemos que son diez plagas y una enfermedad; se sabe que se contará con una zona buffer (que significa que es un área en donde el productor debe tener el control de la plaga cercana, aunque no sea necesariamente parte de su finca donde se producirá para la exportación).

Sabemos cuáles son las plagas y la enfermedad de interés cuarentenario y ahora lo que hace falta es que EE. UU., elabore el POT final, lo comparta al Maga y con base a ello, los productores y las plantas empacadoras tendrán los parámetros sobre los cuáles trabajar para que los procesos se puedan cumplir y la fruta sea admisible en el mercado estadounidense.

¿Esa sería la etapa final?

Si, es el último eslabón, sin embargo, es la etapa más importante, porque ahí se desarrolla todo lo que se ha trabajado en los últimos años.

¿Existe alguna fecha tentativa para poder empezar a exportar el aguacate Hass?

De momento no se ha compartido alguna fecha, porque son temas técnicos que básicamente se tienen que cumplir y estos procesos no tienen un plazo de cumplir, sino depende del cumplimiento del requisito.

Lo que podemos exponer, es que como productores y plantas empacadoras hemos venido trabajando en la información pública y disponible para prepararnos lo más posible de lo que puede ser el documento final del POT para que cuando salga ya estemos listos y no comenzar desde cero.

¿Cuál es el ánimo de productores y empacadores con sus potenciales clientes?

Han estado visitando las fincas y empacadoras en Guatemala desde que se publicó la regla final, el año pasado. Por ejemplo, clientes de las cadenas de supermercados y los principales importadores. Los ejecutivos han recorrido el país en las zonas de cultivo, productores de pequeña, mediana y gran escala con el objetivo de conocer cómo es la cosecha y visualizar los potenciales negocios.

En EE. UU., hay cuatro importadores que dominan el 80% del mercado, y tres de ellos ya han estado en pláticas con varias empresas, eso significa de que están interesados en poder abastecerse.

En 2024 la producción más fuerte de la fruta se dio en productores de pequeña escala y arrancaron proyectos de mediana escala.

En la parte logística, ¿Cómo están preparados?

La mayoría de las exportaciones saldría de los puertos del Atlántico: Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) y la terminal Puerto Barrios. Estarían entrando en los puertos de la Florida, Nueva York y Filadelfia. En Florida, se puede cubrir la mitad del sur de EE. UU., y al atracar en el noreste se cubre la otra mitad del país, que representa el 50% de la población estadounidense.

Como Anaguate, ¿Qué han analizado en el mercado local una vez se activen las ventas?

Son varios aspectos. Lo primero, es que la fruta que se está despachando a Europa se estaría redireccionando al mercado de EE. UU., y no es que vaya a salir más fruta.

Lo segundo, es que hay nuevas siembras que comenzarán a producir en los siguientes años, y va a haber más oferta. Lo importante, es que las variaciones de precios en el mercado son relacionadas a los efectos del clima. La producción y la oferta puede ser afectadas por la variación del clima.

El año pasado cuando los precios del aguacate registraron alzas, Guatemala no pudo despachar ningún contenedor porque no había cosecha. La variación del precio en el mercado puede ser relacionado a la variación del clima y no en que la fruta se esté dirigiendo a otro mercado.