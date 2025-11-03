Asumen nuevas autoridades en la Diaco mientras aumentan las quejas de consumidores por temporada navideña

La tarde de este lunes 3 de noviembre asumieron las nuevas autoridades de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), en un contexto de creciente demanda ciudadana debido al incremento del consumo durante la temporada de fin de año.

Leslie Yvonne Tzicap González fue juramentada como directora de la institución, mientras que María Mercedes Mora asumió como subdirectora. Ambas funcionarias fueron juramentadas por la viceministra de Economía, Valeria Prado Masilla, en representación de la cartera a la que está adscrita la Diaco.

Tzicap González y Mora sustituyen a Karina Donis y Fabiola Esteban, respectivamente, quienes se retiraron del cargo. Según se informó, las nuevas autoridades cuentan con trayectoria en el sector público, aunque no se detallaron los cargos que desempeñaron con anterioridad.

El cambio en la dirección ocurre en un momento clave para la entidad, pues entre noviembre y diciembre se registra tradicionalmente un aumento en las denuncias de los consumidores, debido al incremento en la actividad comercial. Este repunte obliga a la institución a reforzar sus mecanismos de atención, inspección y respuesta ante irregularidades en el mercado.

