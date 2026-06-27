¿Bajará la carne? Maga mantiene plan para importar producto desde Brasil

Los precios de la carne de res muestran estabilidad en los principales supermercados del país, aunque continúa en marcha el proceso iniciado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) para buscar nuevas fuentes de abastecimiento, tras el incremento registrado a inicios de año.

Un sondeo realizado por Prensa Libre este 26 de junio refleja que la mayoría de los cortes registra variaciones mínimas respecto de los precios observados en febrero, cuando el alza del producto motivó al Gobierno a evaluar la importación de carne desdeBrasil.

La carne molida se comercializa entre Q26.25 y Q42 por libra, frente al rango de Q27 a Q37.97 registrado en febrero. El bistec se vende entre Q38.25 y Q38.75, mientras que hace cuatro meses oscilaba entre Q37.98 y Q41.25.

En el caso de la costilla, el precio actual se ubica entre Q22.25 y Q23.08, ligeramente superior al rango de Q21.50 a Q22.62 reportado anteriormente.

El bolovique presenta la mayor variación, con precios entre Q36 y Q48.38 por libra, dependiendo del establecimiento. El rochoy se ofrece entre Q42 y Q46.46, mientras que el hueso prácticamente no registra cambios y se mantiene entre Q20.72 y Q22 por libra.

Importación desde Brasil continúa en marcha

Como parte de las acciones para ampliar la oferta de carne en el mercado nacional, Guatemala y Brasil firmaron recientemente un Memorando de Entendimiento para fortalecer la cooperación técnica en materia agrícola.

El acuerdo fue suscrito por la ministra de Agricultura, María Fernanda Rivera, y el secretario ejecutivo del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil, Cleber Oliveira Soares, en el marco de los 50 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Consultado sobre los avances específicos para importar carne de res brasileña, el Maga informó que el proceso continúa y que ya existen empresarios interesados en traer el producto al país.

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La institución explicó que actualmente trabaja en la habilitación sanitaria de los establecimientos exportadores brasileños, requisito indispensable para que puedan vender carne al mercado guatemalteco.

Asimismo, indicó que los mataderos o rastros deben contar con disponibilidad de producto y cumplir con las autorizaciones exigidas por Guatemala para concretar las exportaciones.

Cuándo empezará a ingresar carne de res desde Brasil

Aunque el proceso de admisibilidad avanza, el Maga aclaró que todavía no existe una fecha estimada para el ingreso de carne procedente de Brasil.

El ministerio explicó que las negociaciones comerciales corresponden exclusivamente al sector privado, por lo que el momento en que comiencen las importaciones dependerá de los acuerdos entre compradores guatemaltecos y exportadores brasileños.

Mientras tanto, el abastecimiento del mercado nacional continúa dependiendo de la producción local, las importaciones de países vecinos y de las condiciones del comercio regional, aunque los precios de la carne de res muestran un comportamiento estable respecto de los niveles observados a inicios de año.