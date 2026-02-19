Maga explica alza en carne de res, detalla causas, y plantea importar desde Brasil

El aumento en el precio de la carne de res en Guatemala llegó al Congreso. Este 19 de febrero, la ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), María Fernanda Rivera, acudió a una citación convocada por la bancada Vos para explicar las razones detrás del encarecimiento que, según vendedores del mercado La Terminal, podría elevar el precio hasta Q48 y Q50 por libra, dependiendo del corte.

Durante la citación, Orlando Blanco de la Bancada Vos señaló que el precio de la carne viene en aumento desde noviembre de 2024.

Rivera confirmó que el fenómeno responde principalmente a un problema de abastecimiento internacional, derivado de la reducción de inventarios ganaderos en varios países, es particular Estados Unidos.

Estados Unidos registra el inventario ganadero bajo

La ministra explicó que la sequía registrada en 2023 en Estados Unidos redujo el hato ganadero a su nivel más bajo desde 1951, con 84.6 millones de cabezas, el inventario más bajo en 75 años.

Ante la alta demanda de consumo, Estados Unidos incrementó sus importaciones, lo que generó un efecto en cadena en México y Centroamérica. “Eso va impactando en toda la región”, indicó Rivera.

México paga más por el ganado guatemalteco

Uno de los puntos centrales expuestos fue el diferencial de precios. Según el Maga, en Guatemala el productor recibe entre Q8 y Q10 por libra de ganado en pie, mientras que México paga entre Q14 y Q18 por libra.

Esa diferencia hace más rentable vender fuera del país.

Las autoridades señalaron que Guatemala envía aproximadamente 100 mil cabezas de ganado al año hacia México, aunque cifras mexicanas reportan que reciben entre 800 mil y un millón de cabezas anuales desde Centroamérica, incluyendo flujos legales e ilegales.

El diputado Orlando Blanco advirtió además que el contrabando no solo afecta el mercado, sino que en algunos casos el ganado es utilizado para el traslado de sustancias ilícitas.

¿Dónde sube realmente el precio?

Otro hallazgo presentado por la ministra es que la variación no se origina directamente en el productor, sino en la intermediación.

Según los registros del Maga, los incrementos más altos se han observado en mercados cantonales, mientras que en supermercados los precios presentan menor variación.

“La fluctuación está en la intermediación, y eso es parte de lo que estamos monitoreando”, afirmó Rivera.

Cadena de comercialización: más intermediarios, más variación

Un estudio trabajado en 2018 dentro de la Estrategia Nacional de Ganadería Bovina Sostenible, con apoyo de USAID, ya advertía que en Guatemala no existe una relación directa consolidada entre ganaderos y la industria formal transformadora, lo que ha mantenido vigente el esquema tradicional de múltiples intermediarios.

Uno de los puntos estructurales que inciden en el precio final de la carne de res es la forma en que se comercializa el ganado en Guatemala.

En el país operan dos esquemas claramente diferenciados, de acuerdo con datos de la Federación de Ganaderos de Guatemala (Fegaguate) en el país hay un canal tradicional informal y una cadena formal más corta y estructurada.

En el canal tradicional —que predomina en mercados cantonales— el recorrido es más largo

Productor → Transportista → Abastecedor → Carnicero → Consumidor

En este modelo, el productor vende el animal en pie a un intermediario o abastecedor. Luego el ganado es trasladado a un mercado o rastro, donde se sacrifica y se distribuye en canal al carnicero minorista. Finalmente, el carnicero destaza y vende los cortes al consumidor.

En contraste, la cadena formal —utilizada principalmente por supermercados— es más directa:

Productor → Planta procesadora (matadero) → Supermercado → Consumidor final

Aquí se reducen intermediarios. El ganado pasa directamente del productor a una planta procesadora certificada, donde se sacrifica bajo controles sanitarios. Luego la carne es distribuida directamente al punto de venta.

Monitoreo de precios

Durante la citación, el diputado Blanco señaló que en algunos mercados cantonales la libra de hueso (sin carne) se estaba vendiendo hasta en Q25, un precio que generó preocupación por tratarse de uno de los productos más accesibles para la preparación de caldos y sopas en los hogares guatemaltecos.

Asimismo, en el transcurso de la reunión, el legislador interrumpió la intervención de la ministra al indicar que habían recibido llamadas de carniceros del mercado La Palmita, quienes reportaron que ya están vendiendo la carne entre Q45 y Q50 por libra, dependiendo del corte.

Un monitoreo realizado por Prensa Libre confirmó diferencias marcadas: mientras en mercados cantonales el hueso se encontró en Q25 por libra, según el diputado, en supermercados el precio oscilaba entre Q9.40 y Q20.74, dependiendo del establecimiento y la calidad.

Precio de la carne de res entre mercados cantonales y supermercados:

Molida: Q38 en mercado; entre Q27 y Q37.97 en supermercados.

Costilla: Q30 en mercado; entre Q21.50 y Q22.62 en supermercados.

Hueso: Q25 en mercado; entre Q9.40 y Q20.74 en supermercados.

Bistec: Q38 en mercado; entre Q37.98 y Q41.25 en supermercados.

Solución inmediata: abrir mercado a Brasil

Rivera anunció que la medida más rápida es facilitar la importación de carne, sin que el Estado actúe como comprador, sino agilizando los procesos de admisibilidad sanitaria.

Desde 2025 el Maga trabaja para habilitar proveedores de Sudamérica, específicamente Brasil, país que actualmente cuenta con un inventario ganadero amplio y excedentes de producción.

En marzo, una misión técnica guatemalteca visitará Brasil para evaluar condiciones de inocuidad y sanidad agropecuaria, con el fin de evitar el ingreso de plagas al país.

“Es algo que debe hacerse de forma paulatina, cuidando a nuestros productores, pero es lo más rápido que puede apoyar en este momento”, señaló la ministra.

Plan 2026-2030: reactivar el hato nacional

A mediano y largo plazo, el Maga trabaja con el sector ganadero en un plan 2026-2030 para fortalecer el hato nacional y reducir la dependencia externa.

El objetivo es recuperar inventarios, mejorar la productividad y acortar la cadena de intermediación sin afectar a productores ni consumidores.

La ministra subrayó que el problema actual responde a una coyuntura internacional, pero también a la necesidad de modernizar y formalizar el sector.