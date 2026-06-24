Bono 14 2026: tabla con los montos que recibirán quienes ganan salario mínimo

El Bono 14 es una prestación laboral obligatoria que deben recibir los trabajadores del sector público y privado en Guatemala durante la primera quincena de julio. Este beneficio equivale a un salario ordinario mensual, pero su cálculo depende del promedio salarial recibido en los últimos 12 meses.

Según la ley, para establecer cuánto corresponde de Bono 14, se debe sumar el salario base devengado del 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026 y dividir el resultado entre 12.

Esto significa que, si un trabajador recibió un aumento derivado del ajuste al salario mínimo 2026, ese incremento también debe incluirse dentro del promedio.

¿Cómo se calcula el Bono 14?

El cálculo se realiza tomando en cuenta únicamente el salario ordinario. Si durante el período el trabajador mantuvo el salario mínimo y luego recibió el ajuste aprobado para 2026, deberá promediar ambos montos.

En caso de haber cambiado de empleo en los últimos 12 meses, la empresa actual únicamente deberá pagar la parte proporcional correspondiente al tiempo laborado desde la fecha de contratación hasta el 30 de junio de 2026.

¿Cuánto recibirá de Bono 14 si gana salario mínimo?

El cálculo que se presenta a continuación corresponde a un caso específico de trabajadores que han laborado durante los últimos 12 meses en la misma empresa y que devengan el salario mínimo. Por ello, el monto final puede variar en situaciones como cambio de empleador o menor tiempo de servicio.

Desde 2023, el salario mínimo en Guatemala se establece de acuerdo con la zona geográfica. Este se divide en la Circunscripción Económica 1 (CE1), que corresponde al departamento de Guatemala, y la Circunscripción Económica 2 (CE2), que abarca el resto del país.

Estos son los montos aproximados que recibirán los trabajadores que devengaron salario mínimo entre julio de 2025 y junio de 2026:

Actividad Salario base 2025 Salario base 2026 Total percibido (julio 2025-junio 2026) Bono 14 a recibir, aproximado Agrícola CE1 Q3,593.55 Q3,791.20 Q44,308.50 Q3,692.38 No agrícola CE1 Q3,723.05 Q4,002.28 Q46,351.98 Q3,862.67 Exportación y maquila CE1 Q3,278.59 Q3,409.73 Q40,129.92 Q3,344.16 Agrícola CE2 Q3,436.86 Q3,625.89 Q42,376.50 Q3,531.38 No agrícola CE2 Q3,550.60 Q3,816.90 Q44,205.00 Q3,683.75 Exportación y maquila CE2 Q3,097.21 Q3,221.10 Q37,909.86 Q3,159.16 tabla con los montos estimados del Bono 14 2026 para trabajadores que devengan salario mínimo en Guatemala, según la actividad económica y la circunscripción económica correspondiente. Tabla, elaboración propia

¿Qué pagos no se incluyen en el cálculo?

La legislación guatemalteca establece que ciertos ingresos adicionales no forman parte del cálculo del Bono 14, ya que no son considerados salario ordinario. Entre ellos se encuentran:

Horas extras

Aguinaldo

Bonificación incentivo de Q250

Comisiones

Bonos de productividad

Otros beneficios extraordinarios o no permanentes

¿Quiénes tienen derecho al Bono 14?

Todo trabajador del sector público y privado tiene derecho a recibir esta prestación laboral, incluso si no ha cumplido un año completo de labores.

En estos casos, el pago se realiza de forma proporcional al tiempo trabajado desde la fecha de ingreso hasta el 30 de junio de 2026.

El Bono 14 representa uno de los beneficios laborales más esperados por miles de trabajadores. De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENIC) publicada en el sitio web del INE, alrededor de 2.7 millones de personas forman parte de la población ocupada en el sector formal.

Esta cifra es forma parte de la Población Económicamente Activa (PEA) de aproximadamente 8.2 millones de guatemaltecos, que comprende a la población en edad de trabajar, principalmente entre los 15 y 44 años.