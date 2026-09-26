Banguat detecta más de tres mil billetes falsos en Guatemala

El Banco de Guatemala (Banguat) actualizó esta semana las estadísticas de incautación de billetes falsos. Se han detectado tres mil 87 piezas que han sido confirmadas como falsas.

El gerente financiero, William Ariel Cano Hernández, explicó que el dato corresponde al período de enero al 23 de septiembre del presente año y que, en estos casos, procede la denuncia ante el Ministerio Público para comenzar el proceso de investigación.

Afirmó que se mantiene una política de información en redes sociales sobre las medidas de seguridad para que la población pueda reconocer la autenticidad del papel moneda y evitar ser sorprendida.

Aclaró que las incautaciones de la banca central corresponden a billetes provenientes de transacciones en el sistema bancario.

Billetes de Q100 concentran el 55.8%

De acuerdo con la información oficial, del total de tres mil 87 piezas, mil 723 corresponden a la denominación de Q100, lo que equivale al 55.8%. El billete de Q100 es el que tiene mayor circulación en la economía, es decir, el de mayor número de transacciones.

De los billetes de Q200 se han detectado 775 piezas, que equivalen al 25%.

Las denominaciones altas representan el 80% de los billetes detectados. Esto se explica porque ofrecen una mayor ganancia por cada pieza fraudulenta colocada o distribuida.

De los billetes de Q50 se han encontrado 229 piezas; de Q20, unas 324 piezas, y de Q10, unas 24 piezas. Estas corresponden a las denominaciones bajas.