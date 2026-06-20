Banguat inyectará Q3 mil millones por asuetos, pago de salarios y bono 14

A partir de esta semana, la banca central comenzará un proceso gradual de inyección de efectivo para alcanzar un total de Q2 mil 600 millones y cubrir la demanda derivada del pago mensual de salarios a trabajadores de los sectores público y privado.

Además, se prevé un aumento en la circulación de dinero por el asueto largo y el desplazamiento masivo de personas hacia el interior del país.

El Día del Empleado Bancario se conmemora el 29 de junio, pero este año el descanso se trasladó al viernes 26. El Día del Ejército se celebra el 30 de junio y el asueto se correrá al lunes 29.

Por ello, los trabajadores de los sectores público y privado tendrán un fin de semana largo a finales de junio del 2026 debido al asueto del 30 de junio.

De manera estacional, la demanda de efectivo aumenta en Guatemala durante la Semana Santa, el pago del Bono 14, el asueto por el Día de Todos los Santos y las actividades de fin de año.

Emisión monetaria llegará a Q110 mil millones

William Ariel Cano Hernández, gerente financiero del Banco de Guatemala (Banguat), explicó que esta semana comenzará el proceso gradual de inyección de efectivo para alcanzar un monto total de Q2 mil 600 millones y atender la demanda asociada al fin de semana largo.

Adicionalmente, se inyectarán Q500 millones para cubrir el pago del Bono 14 a los trabajadores de los sectores público y privado, que se hará efectivo a mediados de julio.

De esa cuenta, el circulante adicional en la economía alcanzará los Q3 mil millones, explicó el funcionario de la banca central.

Los análisis indican que el saldo de la emisión monetaria alcanzará los Q110 mil millones, un nivel transitorio en la economía, y se prevé que posteriormente retorne a niveles previos.

Las playas de la Costa Sur concentrarán una buena parte de los turistas nacionales e internacionales durante los fines de semana largos, por lo que esa región registra una mayor demanda de papel moneda. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Renuevan inventario de billetes y monedas

Por otra parte, el gerente financiero del Banguat destacó que se adquirió una nueva remesa de papel moneda y monedas, con la que se garantizará el suministro de efectivo durante los próximos cinco años.

Explicó que se comprarán mil 20 millones de piezas, de las cuales 600 millones corresponderán a billetes y 400 millones a monedas.

Del total de billetes, el mayor volumen corresponderá a las denominaciones de Q100, seguido por las de Q50, Q20, Q10 y Q5.

En cuanto a las monedas, la mayor proporción será de piezas de Q1, seguidas por las de Q0.25, Q0.10 y Q0.05.

La adquisición se efectuará a proveedores internacionales especializados.