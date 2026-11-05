Banguat registra nuevos cambios en su cuerpo gerencial en menos de un mes

En menos de un mes se registró un nuevo relevo en el cuerpo gerencial del Banco de Guatemala (Banguat), con la designación de los funcionarios que ocuparán la gerencia general y la gerencia económica de la institución.

Los cambios se producen después del nombramiento de Eddy Roberto Carpio Sam como presidente del Banguat y de la Junta Monetaria (JM), efectuado por el presidente Bernardo Arévalo el pasado 30 de octubre, para un período de cuatro años.

Herberth Solórzano Somoza fue designado gerente general del Banguat, en sustitución de Carpio Sam, quien anteriormente ocupaba ese puesto.

De gerente económico a gerente general

Solórzano Somoza había sido nombrado gerente económico durante los cambios efectuados el pasado 1 de octubre. Sin embargo, en menos de un mes pasó a ocupar la gerencia general, uno de los principales cargos dentro de la estructura administrativa de la banca central.

Nuevo gerente económico

Para ocupar la gerencia económica fue nombrado Juan Carlos Castañeda Fuentes, quien se desempeñaba como director del Departamento de Investigaciones Económicas del Banguat.

Castañeda Fuentes cuenta con más de 25 años de trayectoria en la institución y ahora asume uno de los puestos gerenciales de la banca central.

Los nombramientos representan una nueva reorganización del cuerpo gerencial del Banguat, tras los cambios registrados durante octubre y la reciente designación de su presidente.

Cambios también alcanzan a la SIB

La reorganización de autoridades también se refleja en la Superintendencia de Bancos (SIB), cuya jefatura fue asumida por Juan Carlos Catalán-Herrera, quien anteriormente ocupó un cargo en la gerencia económica del Banguat.

Catalán-Herrera fue nombrado por el presidente Bernardo Arévalo como superintendente de Bancos para un período de cuatro años.

Dentro de la SIB, también se nombraron a los intendentes que acompañarán a Catalán Herrera y son los siguientes:

Gustavo Adolfo Zepeda Gaitán, intendente de Supervisión Bancaria, cuenta con más de 32 años de experiencia y trabaja en la SIB desde el 2001. Ricardo Alvarado del Valle, intendente de Estudios, Normativa y Resolución de Entidades Financieras, posee más de 25 años de trayectoria en banca y análisis macroeconómico. Héctor Antonio Espina Lima, intendente de Seguros, forma parte de la institución desde 1991 y tiene experiencia en regulación y supervisión de seguros.

Por su parte, Ana Luisa Folgar Caceros, intendente de Verificación Especial, acumula más de 22 años de experiencia en prevención del lavado de dinero y ha trabajado con organismos internacionales como el Gafic y el Gafilat. José Ricardo Sánchez Segura, intendente de Administración Estratégica, cuenta con más de 28 años de trayectoria en el sistema de banca central, con experiencia en análisis económico, gestión institucional e inclusión financiera.

Estos movimientos forman parte de una serie de relevos en las principales autoridades del sistema de banca central y supervisión financiera del país, registrados durante las últimas semanas.