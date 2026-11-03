Juan Carlos Catalán integra nuevo equipo de la SIB: estos son los cinco intendentes designados

La Superintendencia de Bancos (SIB) anunció este martes 3 de noviembre la integración de su equipo de cinco intendentes, quienes acompañarán la gestión del superintendente Juan Carlos Catalán Herrera durante el período 2026-2030.

Los funcionarios estarán al frente de las áreas de supervisión bancaria, estudios y normativa financiera, seguros, verificación especial y administración estratégica, en una etapa marcada por nuevos desafíos regulatorios para el sistema financiero guatemalteco.

Entre las prioridades de la nueva administración destacan la implementación de la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, así como el acompañamiento a Guatemala durante el proceso de Evaluación Mutua ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

Según el comunicado oficial, la selección de los intendentes respondió a un proceso técnico basado en criterios de mérito, capacidad, integridad, independencia e idoneidad profesional.

La institución explicó que el equipo combina profesionales con amplia experiencia dentro de la SIB y otros con trayectoria en organismos internacionales y entidades del sistema financiero.

¿Quiénes son los cinco intendentes de la SIB?

La Superintendencia de Bancos dio a conocer los nombres y perfiles profesionales de los cinco funcionarios que tendrán bajo su responsabilidad distintas áreas técnicas y administrativas de la institución.

1. Gustavo Adolfo Zepeda Gaitán, intendente de Supervisión Bancaria

Cuenta con más de 32 años de experiencia en banca, finanzas y supervisión bancaria. Forma parte de la SIB desde el 2001, donde ha desempeñado cargos de inspector, supervisor y director.

Es contador público y auditor por la Universidad de San Carlos de Guatemala y posee maestrías en Administración de Empresas y Finanzas por la Universidad Rafael Landívar.

Su trayectoria incluye especialización en supervisión basada en riesgos, gestión integral de riesgos y estabilidad financiera.

2. Ricardo Alvarado del Valle, intendente de Estudios, Normativa y Resolución de Entidades Financieras

Posee más de 25 años de experiencia en banca, productos financieros y análisis macroeconómico.

Ingresó a la SIB en el 2001 y ha ocupado distintos cargos profesionales y de supervisión. También ha participado en instancias técnicas relacionadas con estabilidad financiera y estándares internacionales.

Es economista por la Universidad Rafael Landívar, tiene una maestría en Finanzas y es egresado del Programa de Estudios Superiores en Economía y Finanzas del Banco de Guatemala.

3. Héctor Antonio Espina Lima, intendente de Seguros

Desarrolla su carrera profesional en la SIB desde 1991, donde ha ocupado cargos de inspector, supervisor y director.

Cuenta con experiencia en supervisión, regulación, gestión de riesgos y reaseguros.

Es contador público y auditor por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posee una maestría en Administración Financiera por la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala y otra en Gestión y Técnica de Seguros por la Universidad Pontificia de Salamanca y el Centro Universitario Mapfre de Estudios de Seguros.

4. Ana Luisa Folgar Caceros, intendente de Verificación Especial

Cuenta con más de 22 años de experiencia en prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo.

Su trayectoria incluye funciones como oficial de cumplimiento, asesora legal y directora ejecutiva adjunta del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic), donde condujo evaluaciones mutuas bajo los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 25 jurisdicciones.

También fue consultora del Gafilat en la preparación de la quinta ronda de evaluaciones mutuas y gerente sénior de prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y sanciones en Scotiabank, Canadá.

Es abogada y notaria por la Universidad de San Carlos de Guatemala y posee una maestría en Administración Financiera y Bancaria por la Universidad Galileo.

5. José Ricardo Sánchez Segura, intendente de Administración Estratégica

Tiene más de 28 años de trayectoria en instituciones del sistema de banca central, con experiencia en análisis económico y financiero, gestión institucional, inclusión financiera y comunicación estratégica.

También ha representado a Guatemala en reuniones técnicas del Grupo Intergubernamental de los 24 (G24).

Es economista por la Universidad Rafael Landívar, posee una maestría en Economía de Políticas Públicas por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y es egresado del Programa de Estudios Superiores en Economía y Finanzas del Banco de Guatemala.

Ley antilavado y evaluación del Gafilat, entre los principales desafíos

La integración del equipo ocurre en un momento relevante para la regulación financiera de Guatemala, debido a la implementación de la nueva legislación contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Uno de los principales desafíos será acompañar al país durante el proceso de Evaluación Mutua del Gafilat, mediante el cual se examina el cumplimiento de los estándares internacionales de prevención y combate de estos delitos.

La SIB también identificó como prioridades el fortalecimiento de la supervisión basada en riesgos, alineada con estándares internacionales, y la promoción de un sistema financiero más profundo e incluyente.

A estos desafíos se suman la transformación digital y la evolución del sistema financiero, que demandan fortalecer las capacidades técnicas y operativas de la institución.

Experiencia institucional y perfiles internacionales

La conformación del equipo combina experiencia acumulada dentro de la SIB y trayectoria en otras instituciones financieras y organismos internacionales.

Zepeda Gaitán y Alvarado del Valle forman parte de la Superintendencia desde el 2001, mientras que Espina Lima desarrolla su carrera en la institución desde 1991.

Por su parte, Folgar Caceros aporta experiencia internacional en prevención del lavado de dinero y evaluaciones de sistemas financieros, mientras que Sánchez Segura cuenta con trayectoria en instituciones del sistema de banca central.

De acuerdo con la SIB, esta integración busca fortalecer la capacidad técnica y operativa de la entidad, asegurar la continuidad institucional y cumplir las funciones que le asigna la ley.