Declaró ingresos de Q2,200 al mes, pero su cuenta registró Q635 mil 600 en tres meses: MP investiga pagos de extorsión

El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil ejecutaron 11 allanamientos en inmuebles de Guatemala, Escuintla y San Marcos como parte de investigaciones de distintos casos relacionados con el presunto lavado de dinero u otros activos.

La Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) presentó denuncias contra Maynor V., Mónica R. y Biron M.

Los sospechosos fueron aprehendidos. Según la investigación, habrían recibido en sus cuentas bancarias Q808 mil 953.32, Q774 mil 566.40 y Q689 mil 453, respectivamente, sin justificación económica o legal aparente para esos movimientos.

En un segundo caso, la IVE denunció a Luis C., Mario C. y Liwey S. por transacciones financieras en cuentas de distintos bancos de Guatemala.

El Ministerio Público determinó que los tres sindicados habrían captado fondos en efectivo, depósitos con documentos, notas de crédito y transferencias electrónicas entre cuentas.

Añade que la mayoría de las operaciones de débito correspondió a transferencias a China y Hong Kong.

Además, se identificaron compras de giro con destino a Panamá y Colombia.

En un tercer caso, se aprehendió a una supuesta ama de casa que declaró ingresos de Q2,200 mensuales; sin embargo, es señalada de haber usado su cuenta bancaria para recibir pagos producto de extorsión.

La Fiscalía detalla que, entre diciembre del 2025 y febrero del 2026, Yuneissy M. tuvo movimientos bancarios por Q635 mil 600.

Explica que la mayoría de los depósitos se efectuaron en efectivo desde distintos puntos del país y que los fondos fueron retirados a los pocos días.

El Ministerio Público en coordinación con la Policía Nacional Civil realizó 11 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en los departamentos de Guatemala, Escuintla y San Marcos en seguimiento a investigaciones por distintos casos relacionados con el delito de lavado de dinero u otros activos. Como resultado de las diligencias se coordinó la aprehensión de 7 personas y se recabó indicios para fortalecer las investigaciones. En el primer caso en seguimiento a denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos se coordinó la aprehensión de Maynor V., Mónica R., y Biron M. Dichas personas recibieron en sus cuentas bancarias respectivamente, Q808,953.32, Q774,566.40 y Q689,453.00 sin tener una justificación económica o legal aparente para el manejo de dichos fondos. Asimismo, se coordinó la aprehensión de Luis C., Mario C., y Liwey S., a quienes la IVE denunció por transacciones financieras realizadas en cuentas de distintos bancos del país. Se determinó que captaron fondos en efectivo, depósitos con documentos, notas de crédito y transferencias electrónicas entre cuentas. El destino de las operaciones de débito correspondió mayoritariamente a transferencias realizadas principalmente a China y Hong Kong. Además de compra de giros con destino a Panamá y Colombia. Finalmente, se coordinó la aprehensión de Yuneissy M., quien habría usado su cuenta bancaria para recibir dinero producto de extorsión. Se registraron movimientos entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 por Q635,600.00. La mayoría de depósitos se realizaron en efectivo desde distintos puntos del país y fueron retiraros a los pocos días. Dos de las trasferencias llevaban como concepto “pago de extorsión”. La sindicada declaró ser ama de casa con ingresos de Q2,200 mensuales, por lo que no se justifica el manejo de los fondos. — MP de Guatemala (@MPguatemala) October 27, 2026

En el concepto de dos transferencias se escribió “pago de extorsión”.

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