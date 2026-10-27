Declaró ingresos de Q2,200 al mes, pero su cuenta registró Q635 mil 600 en tres meses: MP investiga pagos de extorsión

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Declaró ingresos de Q2,200 al mes, pero su cuenta registró Q635 mil 600 en tres meses: MP investiga pagos de extorsión

Depósitos en efectivo, retiros de dinero a los pocos días y transferencias identificadas como pagos de extorsión figuran entre los hallazgos del MP. Las autoridades investigan distintos casos que incluyen operaciones bancarias dentro y fuera de Guatemala.

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Once allanamientos casos extorsión lavado de dinero

Once allanamientos dejaron siete detenidos en investigaciones por presunto lavado de dinero. El MP indaga movimientos bancarios sin justificación aparente, transferencias a China y Hong Kong y cuentas vinculadas con posibles pagos de extorsión. (Foto Prensa Libre: Ministerio Público).

El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil ejecutaron 11 allanamientos en inmuebles de Guatemala, Escuintla y San Marcos como parte de investigaciones de distintos casos relacionados con el presunto lavado de dinero u otros activos.

La Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) presentó denuncias contra Maynor V., Mónica R. y Biron M.

Los sospechosos fueron aprehendidos. Según la investigación, habrían recibido en sus cuentas bancarias Q808 mil 953.32, Q774 mil 566.40 y Q689 mil 453, respectivamente, sin justificación económica o legal aparente para esos movimientos.

En un segundo caso, la IVE denunció a Luis C., Mario C. y Liwey S. por transacciones financieras en cuentas de distintos bancos de Guatemala.

EN ESTE MOMENTO

La instalación de la última dovela marca un avance clave en la construcción del puente Corozal, iniciada en 2022 sobre el río Plátanos. La obra busca dar continuidad a los cuatro carriles de la carretera Jacobo Árbenz Guzmán, conocida como CA-9 Norte. Al fondo se observan las instalaciones del Irtra Agua Caliente, en San Antonio La Paz, El Progreso. (Foto, Prensa Libre: cortesía Dirección General de Caminos)

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El IGSS otorgará un bono extraordinario de Q1,000 a pensionados de tres programas en octubre de 2026. El depósito será automático y no requerirá trámites adicionales. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca)

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El Ministerio Público determinó que los tres sindicados habrían captado fondos en efectivo, depósitos con documentos, notas de crédito y transferencias electrónicas entre cuentas.

Añade que la mayoría de las operaciones de débito correspondió a transferencias a China y Hong Kong.

Además, se identificaron compras de giro con destino a Panamá y Colombia.

En un tercer caso, se aprehendió a una supuesta ama de casa que declaró ingresos de Q2,200 mensuales; sin embargo, es señalada de haber usado su cuenta bancaria para recibir pagos producto de extorsión.

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La Fiscalía detalla que, entre diciembre del 2025 y febrero del 2026, Yuneissy M. tuvo movimientos bancarios por Q635 mil 600.

Explica que la mayoría de los depósitos se efectuaron en efectivo desde distintos puntos del país y que los fondos fueron retirados a los pocos días.

En el concepto de dos transferencias se escribió “pago de extorsión”.

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ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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