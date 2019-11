Por qué los “influencers” ganan cada vez más dinero (y cuánto cuesta un anuncio en Facebook, Instagram o YouTube)

La firma de Marketing Izea, con base en Winter Park, Florida (EE.UU.), analizó lo que pagan las marcas por contenido patrocinado en internet y descubrió que en Instagram el precio de una foto promocionada pasó de US$134 en 2014 a US$1.642 en 2019.

Por lo visto, las marcas están dispuestas a pagar grandes sumas de dinero por publicaciones, videos, stories y blogs, se lee en un informe de Business Insider.

Pero algunos expertos insisten en que eso no significa el fin de la publicidad convencional.

“El marketing digital equivale al boca a boca, pero siempre habrá formas combinadas entre eso y la publicidad tradicional”, le dijo a la BBC Yuval Ben-Itzhak, director ejecutivo de la plataforma de marketing digital Socialbakers.

El informe revisó el contenido patrocinado en Facebook, YouTube, Instagram y blogs, examinando las tasas negociadas entre 2014 y 2019.

Desde “microinfluencers” -los que tienen menos de 100.000 seguidores- hasta las celebridades de internet, todos ganan grandes cantidades de dinero.

<img class=”idt-cloud-graphic” src=”https://ichef.bbci.co.uk/news/amp/idt2/470/76fed7c0-b331-413a-946c-92538d660d4c” alt=”Dime cuántos seguidores tienes… y te diré qué tipo de “influencer” eres. [ 10.000 un “nanoinfluencer” (no hay un mínimo exacto de seguidores) ], Source: Fuente: WaR (agencia de marketing), Image: chicas posando”/>

Estas son algunas de las conclusiones del estudio:

A medida que más y más personas se unen a la fiebre de convertirse en influencers de las redes sociales, la industria va sufriendo un mayor escrutinio por parte de los reguladores.

El mes pasado, tres influencers promocionaron en Instagram contenidos dietéticos prohibidos por la ASA, el organismo que regula la industria publicitaria en Reino Unido, la cual les tildó de “irresponsables”.

Y a comienzos de año, la CMA, la Autoridad de Competencia y Mercados de Reino Unido, advirtió que algunas publicaciones de influencers pueden ir contra la ley si no aclaran bien que están promocionando productos.

La bloguera de moda y belleza Zoe Sugg (Zoella), la cantante británica de ascendencia kosovar Rita Ora y la modelo Rosie Huntingon-Whiteley están entre los 16 influencers que aceptaron cambiar la manera en que publican contenido.

La premisa de detallar cuándo un post es publicitario en Instagram también es obligatoriaen Estados Unidos.

Y en otros países como España se está detallando un código de conducta sobre el uso de los influencers para hacer publicidad.

Un estudio global que publicó en mayo de 2019 la agencia de medios UM, con base en Nueva York, EE.UU., reveló que apenas un 4% de los usuarios de redes sociales cree que lo que publican los influencers en Instagram es auténtico.

Pero las marcas continuarán invirtiendo dinero en publicidad para redes sociales, según reflejan los datos de Socialbakers, una compañía global de marketing.

Su investigación sugiere que los posts de influencers crecieron un 150% durante el año pasado, y que el uso del hashtag #ad (aviso publicitario) se duplicó.

La compañía prevé que las marcas terminen gastando en marketing de influencers una suma total de US$10.000 millones en 2020.

Instagram está experimentando actualmente en varios países escondiendo los likesen las publicaciones, pero Ben-Itzhak no cree que esto vaya a tener un impacto en el sector de la industria.

We’re currently running a test that hides the total number of likes and video views for some people in the following countries:

✅ Australia

✅ Brazil

✅ Canada

✅ Ireland

✅ Italy

✅ Japan

✅ New Zealand pic.twitter.com/2OdzpIUBka

— Instagram (@instagram) July 17, 2019