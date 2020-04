Por qué Trump pasó de odiar a la OPEP a colaborar con ella para subir el precio del petróleo

Fue un mensaje breve pero que contravenía abiertamente una postura política que Estados Unidos había mantenido vigente durante más de medio siglo.

“Acabo de hablar con mi amigo MBS (el príncipe heredero, Mohamed Bin Salman) de Arabia Saudita, quien habló con el presidente (Vladimir) Putin de Rusia, y espero y deseo que ellos recortarán aproximadamente 10 millones de barriles, y quizá más”, tuiteó el 2 de abril el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Si eso ocurre será estupendo para la industria de petróleo y gas”, agregó.

Lo llamativo no era tanto que Trump trabajara para un acuerdo entre Arabia Saudita, líder oficioso de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y Rusia, sino el objetivo del pacto en cuestión: reducir la producción de petróleo para lograr un aumento en el precio.

Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2020