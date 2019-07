Quién es el “Doctor Catástrofe”, el economista que predijo la gran recesión y ahora advierte sobre un nuevo peligro

Conocido por sus crudas opiniones, el profesor de la Universidad de Nueva York, quien anticipó la crisis financiera de 2008, afirmó este miércoles en una conferencia internacional en Taiwán que el bitcoin está “sobrevalorado” y lo comparó con un “pozo negro”.

Nacido en Estambul y asiduo al foro económico mundial que cada año se celebra en la ciudad suiza de Davos, Roubini empezó a ganar notoriedad internacional en septiembre de 2006.

Fue entonces cuando, en una conferencia en el Fondo Monetario Internacional (FMI), vaticinó el estallido de la burbuja de las hipotecas de alto riesgo, también conocidas como “subprime”.

El pesimismo sobre la economía de Estados Unidos y las perspectivas globales que se desprendía de su charla chocó con la visión de otros muchos economistas, lo que le granjeó el apodo de “Doctor Catástrofe”.

Pero un par de años después de esta presentación en el FMI comenzarían a cumplirse punto por punto sus previsiones.

El impago masivo de los prestamos bancarios para comprar vivienda por parte de las familias estadounidenses estuvo, como el había dicho, en el corazón de la gran recesión de 2008.

Y se debió, según Roubini, al “desgaste de los consumidores” estadounidenses como consecuencia de los elevados precios del petróleo y el aumento de las tasas de interés.

Su conocimiento de la economía y los mercados financieros le han llevado ahora a criticar con dureza otra de las que considera es una amenaza para la estabilidad mundial: las criptomonedas.

“Son la mayor falacia de esta era. Bancarizar activos no bancarizados con el propósito oculto de robar dinero es la realidad”, dijo.

Ahora su oponente en el debate, Arthur Hayes, máximo ejecutivo de la plataforma de intercambio de ciptomonedas BitMex, ha enfurecido a Roubini al bloquear la publicación del vídeo del coloquio.

Hayes puede hacerlo porque controla los derechos de grabación del debate, que tuvo lugar durante la Conferencia Asiática de Blockchain.

En un tuit, Roubini dijo que “aplastó los argumentos“de Hayes y lo llamó “cobarde” por no querer publicar el video.

“[Hayes] no permitió a la conferencia de blockchain grabar ni transmitir en vivo nuestro debate”, se puede leer en la red social.

Another @CryptoHayes scam: he didnt allow the blockchain conference to record our debate and beam it live. He controls the only recording of it and will only release heavily edited "highlights". I destroyed @CryptoHayes in the debate and he is hiding. RELEASE THE TAPE YOU COWARD!

— Nouriel Roubini (@Nouriel) July 3, 2019