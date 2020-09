Robert Zoellick, expresidente del Banco Mundial: “El mundo podría volver a parecerse al de 1900”

Robert Zoellick fue presidente del Banco Mundial entre 2007 y 2012.

Para el expresidente del Banco Mundial Robert Zoellick solo hay una manera de que la economía mundial salga de la actual crisis provocada por la pandemia del coronavirus: la cooperación entre países.

Es “la única forma en que la economía mundial saldrá de la recesión“, le dijo a la BBC.

Zoellick, quien se desempeñó como presidente del Banco Mundial entre 2007 y 2012, los años que abarcaron la crisis financiera mundial, dijo que su mayor preocupación eran las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China.

De hecho, calificó la ruptura entre ambos países una seria amenaza para la recuperación económica mundial.

“Creo que (la relación) está en caída libre hoy y no creo que sepamos dónde está el fondo, y esa es una situación muy peligrosa”, agregó.

Además advirtió que “el mundo podría parecerse más al mundo de 1900, cuando las grandes potencias estaban compitiendo”, si los países comienzan a alejarse de la globalización y persiguen intereses nacionalistas.

La persona a la que culpa de causar gran parte del daño es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Crisis financiera

Como dirigente del Banco Mundial, Zoellick trabajó en estrecha colaboración con el Fondo Monetario Internacional y los gobiernos de todo el mundo para abordar la crisis financiera.

“La crisis financiera de 2008-09 fue un acontecimiento muy grave, pero el G-20 y los bancos centrales cooperaron. El presidente (George W.) Bush y el entonces presidente (Barack) Obama fueron parte de los esfuerzos internacionales con (el entonces primer ministro de Reino Unido) Gordon Brown”, dijo.

EPA La persona a la que Zoellick acusa de causar gran parte del daño es Donald Trump.

“Francamente, incluso China tenía un programa de estímulo muy fuerte y también cooperó de varias maneras. Hoy no tenemos ese tipo de cooperación“.

Zoellick pidió a Estados Unidos que trabaje en estrecha colaboración con China para encontrar una solución a la pandemia, en lugar de “acusarlos por ello”.

Las “fallas” de Trump

Zoellick, uno de los funcionarios públicos más importantes de Estados Unidos, ha asesorado a seis presidentes estadounidenses durante su carrera, y también ejerció el cargo de subsecretario de Estado.

Getty Images Zoellick calificó la ruptura entre Estados Unidos y China una seria amenaza para la recuperación económica mundial.

Sirvió en los gobiernos de los anteriores presidentes republicanos, George W. Bush y George H. W. Bush, pero ahora muestra con claridad su aversión por el actual ocupante republicano de la Casa Blanca.

“Me he opuesto a Trump desde el principio… no solo por sus posiciones políticas, sino también por lo que creo que son fallas en su carácter”.

“Me preocupaba lo que podría hacer con las instituciones y la Constitución y estamos viendo que eso se confirma, y ​​en la pandemia, estamos viendo otra dimensión, una cuestión de competencia”.

Zoellick cree que el escepticismo del presidente Trump sobre las alianzas de EE.UU. y el proteccionismo se ha sumado a las ansiedades asiáticas, en un momento en que el poder de China está comenzando a eclipsar la región.

Es un tema que explora en su nuevo libro America in the World: A History of US Diplomacy and Foreign Policy (Estados Unidos en el mundo: una historia de la diplomacia y la política exterior estadounidense).

