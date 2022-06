“Usó su pedestal como el hombre más rico del mundo”: presentan demanda millonaria contra Elon Musk por promocionar una criptomoneda

Acusa a Musk, a la empresa de automóviles eléctricos Tesla Inc. y a la empresa de turismo espacial SpaceX de crimen organizado ilegal para inflar el precio de dogecoin, para promocionar dogecoin y hacer subir su precio, para luego dejarlo caer. Musk es director ejecutivo tanto de Tesla como de SpaceX.

El inversor solicita que su moción, presentada en un tribunal de Nueva York, sea clasificada como una demanda colectiva en nombre de aquellos que han sufrido pérdidas al invertir en dogecoin desde 2019.

Desde que Musk comenzó a promover la moneda virtual, los inversores han perdido alrededor de US$ 86.000 millones, estima Johnson. Le gustaría que Musk reembolsara a los inversores esta suma, además de pagar el doble en daños y perjuicios: US$ 172.000 millones adicionales.

“Los acusados eran conscientes desde 2019 de que dogecoin no tenía valor y, sin embargo, promocionaron dogecoin para beneficiarse”, dice la demanda. “Musk utilizó su pedestal como el hombre más rico del mundo para operar y manipular el esquemapiramidal de Dogecoin para obtener ganancias, exposición y diversión”.

Johnson nombró al fabricante de coches eléctricos Tesla de Musk en la demanda, ya que acepta dogecoin como pago de ciertos productos derivados. SpaceX también fue incluida por haber nombrado a uno de sus satélites como dogecoin. El demandante comparó la dogecoin con una estafa piramidal, ya que la moneda virtual no tiene valor intrínseco ni es un producto. Además, no está respaldada por un activo tangible y el número de “monedas” es ilimitado.

Fundada en 2013, los creadores de dogecoin dicen que pretendía ser una respuesta irónica a dos grandes fenómenos de internet: las criptomonedas como el bitcoin y el popular meme de un perro de la raza japonesa Shiba Inu.

El precio de dogecoin cotizó a fracciones de céntimo durante la mayor parte de su existencia. Sin embargo, aumentó su valor a principios de 2021, subiendo a 0,73 dólares en mayo de ese año, impulsada por el foro Reddit, en una acción similar a lo que sucedió con GameStop, y tras los mensajes humorísticos al respecto de Musk.

Este tipo de acciones se denominan “meme”. Es cuando un grupo de activos bursátiles de empresas ve impulsada su cotización por los usuarios de foros como Reddit. Por ejemplo, en este foro, el grupo denominado WallStreetBets coordinó una serie de maniobras para aumentar las acciones de la tienda de videojuegos GameStop en el mercado de valores.

Poco después, un usuario de Reddit autodenominado “Satoshi” creó el foro SatoshiStreetBets, con el objetivo original de hacer un “efecto GameStop” pero con el mercado de las criptodivisas. Uno de los primeros posts del foro decía: “Let’s make DOGECOIN a thing. That’s it. That’s the post.” (“Hagamos del DOGECOIN una cosa real. Eso es todo. Ése es el post).

Hay que tener en cuenta que el dogecoin es una memecoin o criptomonedas meme, que son monedas digitales cuyo valor tiene más que ver con la popularidad de las redes sociales que con su calidad como productos de software. Dogecoin es una de las monedas meme más conocidas, pero hay muchas más.

La popularidad de los dogecoins llevó a muchos usuarios a comenzar a comprarlos y el valor de la divisa empezó a aumentar, llegando a convertirse en un momento en la novena criptomoneda más valiosa del mundo. Sin embargo, este jueves valía menos de seis centavos.

En opinión de Johnson, Musk contribuyó a aumentar “el precio, la capitalización de mercado y el volumen de comercio de dogecoin” a través de su promoción.

Dogecoin is the people’s crypto

Incluyó tuits de Musk, el hombre más rico del mundo que tiene más de 98 millones de seguidores en Twitter, incluído uno en el que prometía que SpaceX “pondría un dogecoin literal en la luna literal”.

SpaceX is going to put a literal Dogecoin on the literal moon

— Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2021