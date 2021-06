Bitcoin perderá todo su valor: Las nuevas predicciones de Nassim Nicholas Taleb, el economista que advirtió sobre la crisis financiera de 2008

La cotización de las criptomonedas fluctuó en las últimas semanas como consecuencia de un endurecimiento de la posición de las autoridades chinas ante el minado y los intercambios de estos activos digitales. (Foto Prensa Libre: Pixabay)

Nassim Nicholas Taleb, escritor y exoperador de bolsa es reconocido por haber advertido sobre los riesgos del mercado de hipotecas de los Estados Unidos antes de la crisis financiera global de 2008. Recientemente publicó un documento dedicado a un análisis del Bitcoin y sus conclusiones irritarán a los creyentes de esta criptomoneda.

Autor de libros como The Black Swan y Skin in the Game, Taleb dice que el Bitcoin perderá todo su valor a largo plazo y argumenta que falla en todos sus objetivos como moneda y eso puede llevar el valor de la criptomoneda a cero.

“Bitcoin no satisface la noción de ‘moneda sin gobierno’ (ha demostrado que ni siquiera es una moneda), no puede ser un depósito de valor ni a corto ni a largo plazo (su valor esperado no es superior a 0), no puede funcionar como una cobertura fiable contra la inflación y, lo peor de todo, no constituye, ni siquiera remotamente, un refugio seguro para las inversiones, un escudo contra la tiranía del gobierno o un vehículo de protección para episodios catastróficos”, se lee en la introducción del artículo titulado Bitcoin, monedas y burbujas de Taleb.

Sobre la explicación de que el valor de bitcoin es exactamente cero, Taleb dijo que el oro y otros metales preciosos en gran medida no necesitan mantenimiento, no se degradan en un horizonte histórico y no requieren mantenimiento para actualizar sus propiedades físicas con el tiempo. “Las criptomonedas requieren una cantidad sostenida de interés en ellas”, escribió el economista.

Con su reciente publicación, Taleb intenta resumir y fundamentar sus críticas a la criptomoneda y uno de sus enfoques principales es que el funcionamiento del sistema depende en la actualidad de una red de minería que persigue la recompensa en bitcoins y en comisiones por mantener el sistema de transacciones.

Según el argumento de Taleb, la cantidad limitada de bitcoins -se acuñarán 21 millones, ni uno más- hará que cuando se alcance el máximo esa actividad pierda atractivo. Y que sin ese mantenimiento constante por parte de los mineros el valor no puede mantenerse en el tiempo.

Otro punto importante tiene que ver con sus defectos como sistema de pago, los altos costos y tardanzas de su sistema, y la contradicción entre un activo que aspira a ser medio de pago, pero al mismo tiempo genera ganancias más que nada por la aparentemente constante disparada de su precio.

Otras críticas de Taleb

Según los informes internacionales, Taleb ha criticado en varias ocasiones a la criptomoneda. En abril pasado dijo que el Bitcoin era un truco y que era demasiado volátil para ser una moneda efectiva.

En su reciente artículo, en economista y exoperador de bolsa dijo que, si cualquier activo que no rinde tiene la menor probabilidad de chocar con una barrera absorbente, entonces su valor presente debe ser cero.

“Los activos libres de ganancias son problemáticos. La implicación es que, debido a la ausencia de cualquier rendimiento por dividendo que beneficie al tenedor de bitcoin, si esperamos que, en cualquier momento en el futuro, el valor sea cero cuando los mineros se extingan, la tecnología se vuelva obsoleta, las generaciones futuras ingresen otros ‘activos’ similares y bitcoin pierde su atractivo para ellos, entonces el valor debe ser cero ahora “, escribió Taleb.