Bitcoin: qué es el halving, qué controla, a qué criptomonedas afecta y cuándo habrá un nuevo ciclo

El Bitcoin (BTC) es una moneda digital descentralizada que opera sin la necesidad de intermediarios, como bancos o entidades gubernamentales.

Su funcionamiento se basa en la tecnología blockchain, un sistema de registro distribuido que garantiza la seguridad y transparencia de las transacciones. A través de plataformas especializadas, los usuarios pueden comprar, vender y transferir bitcoins de manera rápida y sin restricciones geográficas.

Bitcoin, considerada la primera criptomoneda del mundo, se almacena y negocia de forma segura en Internet mediante un libro de contabilidad digital (blockchain). Este sistema registra cada transacción de manera inmutable, asegurando que no pueda ser alterada o falsificada.

Además, Bitcoin es divisible en unidades más pequeñas llamadas satoshis, donde cada satoshi equivale a 0,00000001 BTC, lo que permite realizar transacciones con fracciones mínimas de la criptomoneda.

La primera transacción con Bitcoin se realizó en enero de 2009 mediante un sistema de intercambio peer-to-peer (P2P), un mecanismo que facilita la compraventa de criptomonedas sin intermediarios.

Según Piero Coen, CEO y fundador de Osmo, Bitcoin tiene un suministro máximo de 21 millones de monedas, lo que significa que no se pueden generar nuevas unidades más allá de ese límite. Además, las reglas de su código son de dominio público, lo que garantiza su seguridad y evita manipulaciones.

De acuerdo con el sitio web CoinLedger, el halving es un evento preprogramado en el que la recompensa por minar Bitcoin se reduce a la mitad. Este mecanismo tiene como objetivo controlar la oferta de BTC, lo que contribuye a su escasez y, en teoría, a un aumento en su valor.

El halving ocurre cada 210,000 bloques, aproximadamente cada cuatro años, y afecta únicamente a Bitcoin, ya que está diseñado dentro de su protocolo.

