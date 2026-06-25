Bono 14: el Mintrab hará más de 4 mil inspecciones y así puede denunciar si no le pagan en el tiempo establecido

Durante una conferencia de prensa, la ministra de Trabajo, Miriam Roquel, recordó que el bono 14 es una bonificación anual que equivale a un salario o sueldo ordinario mensual, y es independiente del aguinaldo.

La funcionaria explicó que el beneficio corresponde al período comprendido del 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026. Además, subrayó que los trabajadores que no hayan laborado el ciclo completo tienen derecho a recibir el pago proporcional conforme al tiempo trabajado.

“El día de hoy hacemos un llamado tanto a empresas para que cumplan con su obligación, y a los trabajadores, para que conozcan sus derechos del pago del bono 14. Esta es una remuneración extraordinaria diferente al aguinaldo”, expresó Roquel.

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Como parte de las acciones para facilitar el proceso, el Mintrab mantiene habilitada una herramienta digital para que los trabajadores puedan calcular en línea el monto que les corresponde por concepto de bono 14: https://bono14.mintrabajo.gob.gt/calculo/bono14

Por su parte, la viceministra de Administración de Trabajo, Damarys Oliva, explicó que las inspecciones buscan garantizar el cumplimiento de la normativa laboral y evitar sanciones establecidas en el artículo 272 del Código de Trabajo de Guatemala.

La funcionaria recordó que el decreto 42-92 establece la creación de esta bonificación anual, conocida popularmente como bono 14, al considerarse un “decimocuarto salario”, mientras que el aguinaldo representa el décimo tercero.

Más de 4 mil inspecciones en 2026

Para este año, el Mintrab proyecta realizar 4 mil 425 inspecciones a nivel nacional, lo que representa un incremento de 630 verificaciones en comparación con el año anterior.

Los departamentos con mayor número de inspecciones serán Guatemala, San Marcos, Quetzaltenango, Escuintla y Sacatepéquez, mientras que también se prevé un importante despliegue en Suchitepéquez e Izabal.

Si un trabajador no recibe el pago del bono 14 en el periodo estipulado, puede presentar una denuncia. Las autoridades recalcan que cada denuncia activa un operativo de verificación, independientemente de la meta anual de inspecciones proyectadas.

Desde cuándo y cómo denunciar la falta de pago de Bono 14

Los trabajadores que no reciban el bono 14 dentro del plazo establecido, es decir, durante la primera quincena de julio, pueden presentar una denuncia ante la Inspección General de Trabajo (IGT) a partir del 16 de julio.

El proceso puede realizarse llamando al 1511, acudiendo a la sede central del Ministerio de Trabajo, ubicada en la 7a. avenida 3-33, zona 9, o en cualquiera de las direcciones departamentales.

Resultados de inspecciones en 2025

Durante 2025, el Mintrab ejecutó 3 mil 795 inspecciones en todo el país. Según datos oficiales, estas acciones permitieron recuperar Q301.99 millones a favor de trabajadores afectados.

Además, se atendieron 564 denuncias y se sancionó a 124 empresas que incumplieron con el pago total o parcial del bono 14.

Los departamentos con mayor incidencia de denuncias y falta de pago fueron Guatemala, Quetzaltenango, Jalapa, Zacapa, San Marcos y Sacatepéquez.

Como resultado de estas sanciones, las empresas infractoras pagaron aproximadamente Q2.7 millones por incumplimiento de la legislación laboral.