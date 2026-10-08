Canasta básica e inflación: cuánto cuesta alimentarse en Guatemala y por qué están subiendo los precios

El ritmo de inflación en Guatemala alcanzó 4.69% en septiembre de 2026, según el Banco de Guatemala (Banguat), por encima del 3.37% registrado en agosto y del valor central de la meta, establecido en 4%.

El dato puede generar dudas entre los guatemaltecos: ¿significa que todo lo que compran aumentó 4.69%? ¿Por qué están subiendo los precios? ¿Y cómo puede reflejarse este comportamiento en el presupuesto de una familia?

La respuesta requiere entender qué mide la inflación y cómo los cambios en el precio de algunos bienes y servicios pueden trasladarse al resto de la economía.

¿Qué significa que la inflación sea de 4.69%?

De acuerdo con un análisis del Instituto para la Competitividad Económica (ICE) y Central American Inteligencia Empresarial (CABI) la inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de bienes y servicios durante un período determinado. Por ello, un dato de 4.69% no significa que todos los productos hayan aumentado exactamente en esa proporción.

El indicador refleja el comportamiento de un conjunto de bienes y servicios que consumen los hogares y que son considerados para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Esto también explica por qué una familia puede sentir que sus gastos aumentaron más o menos que la inflación reportada oficialmente.

Por ejemplo, si el precio de los productos que más compra una familia aumenta por encima del promedio, su presupuesto puede verse más afectado, aunque la inflación general sea menor.

¿Por qué está subiendo la inflación en Guatemala?

La inflación puede aumentar por diferentes factores, según explican diversos estudios económicos consultados para esta nota, entre ellas están los mayores costos de producción, el encarecimiento de las materias primas, cambios en la oferta y la demanda y factores externos que afectan los precios internacionales.

Cuando producir o transportar un bien se vuelve más caro, parte de ese incremento puede trasladarse al precio que finalmente paga el consumidor.

En el caso de Guatemala, uno de los factores que debe observarse es el comportamiento de los precios de los combustibles, debido a su relación con el transporte y otras actividades económicas.

¿Cómo puede el precio del petróleo afectar otros productos?

El petróleo es una materia prima relevante para la economía mundial y sus variaciones pueden trasladarse a diferentes sectores.

Un aumento en el precio internacional del petróleo puede elevar el costo de los combustibles, tal y como está sucediendo a nivel global. A partir de allí, el efecto puede extenderse al transporte de personas y mercancías, la producción y la distribución de bienes.

Esto no significa que cada aumento del petróleo se traslade automáticamente y en la misma proporción a los precios que paga el consumidor. La magnitud del efecto depende de cada producto, de sus costos y de las condiciones de oferta y demanda.

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¿Por qué la inflación puede afectar más a unas familias que a otras?

Una familia que destina una mayor parte de sus ingresos a alimentos, transporte o combustibles puede sentir de manera diferente el aumento de precios respecto de otro hogar con una estructura de gasto distinta.

Por eso, el 4.69% es un indicador general y no significa que cada consumidor haya enfrentado exactamente ese aumento en su presupuesto mensual.

Además, el informe del ICE explica que cuando los precios aumentan y los ingresos de una persona permanecen sin cambios, su poder adquisitivo disminuye: con la misma cantidad de dinero puede comprar una menor cantidad de bienes y servicios.

¿Cuánto cuesta la Canasta Básica Alimentaria?

Una forma de observar cómo los cambios de precios pueden impactar el presupuesto de los hogares es mediante el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que calcula el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En septiembre del 2026, el costo mensual por persona de la Canasta Básica Alimentaria Urbana (CBAU) alcanzó Q966.74, frente a los Q950 registrados en agosto. Esto representa un incremento mensual de 1.76%. En el área rural, la Canasta Básica Alimentaria Rural (CBAR) pasó de Q734.16 a Q751.58 por persona, equivalente a un aumento de 2.37% en un mes.

Estos montos son por persona, por lo que no representan el costo de la alimentación de una familia completa.

También es importante considerar que, la CBA, según el INE, reúne los alimentos considerados mínimos para satisfacer las necesidades energéticas y proteínicas de una persona y se construye de acuerdo con los patrones de consumo, disponibilidad y precios de los alimentos. La canasta urbana contiene 66 productos y la rural 60.

¿Qué debe observar el consumidor?

Para entender cómo puede evolucionar el costo de vida, no basta con observar el precio de un solo producto. Es necesario seguir el comportamiento general de los precios y, en particular, aquellos bienes y servicios que tienen un peso importante en el presupuesto de los hogares.

Los combustibles son uno de los precios que pueden tener efectos indirectos sobre otros productos, debido a su relación con el transporte y la distribución.

Por ello, el comportamiento del petróleo y de los combustibles puede convertirse en un indicador importante para entender parte de las presiones que enfrenta la inflación en los próximos meses.