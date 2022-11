Centroamérica avanza en la integración aduanera y facilitación del comercio, pero aún hay retraso en muchos aspectos

“El evento nos permite evaluar los logros en facilitación económica regional, anunciar iniciativas prioritarias en áreas como la reducción del costo de transporte aéreo, envíos urgentes y declaraciones anticipades, e iniciar la preparación de una nueva hoja de ruta en la integración de los mercados regionales”, dijo Francisco Lima, secretario general de la Sieca.

Mientras que Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del BM para América Latina y el Caribe, expuso que las economías de América Central han tenido avances sustantivos en facilitación del comercio y han firmado en promedio 9.5 acuerdos comerciales, casi el doble que la región de América Latina y el Caribe. No obstante, tienen grandes oportunidades para reducir más los costos y tiempos para el comercio intrarregional y extrarregional”.

Avances y retrocesos

La región presenta avances en áreas como la unión aduanera, pero aún enfrenta desafíos en materia de infraestructura y eficiencia en pasos fronterizos. En promedio, un camión que transporta carga desde la frontera entre México y Guatemala a través de Centroamérica hasta Panamá se mueve a una velocidad de 18.5 km/h. De acuerdo con el estudio “Tiempos de Despacho”, realizado por la Sieca, el tiempo promedio de cruce de fronteras, sin contar las filas de espera, es de 9 horas.

Según el BM, también se debe mejorar en la lentitud de los trámites, baja conectividad y adaptación de tecnología, problemas de infraestructura y horarios no homologados en puestos de frontera, entre otros.

Un estudio reciente de este organismo estima que la implementación completa de los compromisos incluidos en el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) podría reducir los costos comerciales en un 15.5% en la región, aumentando el comercio intrarregional en 61%.

Además, ampliar la implementación de este acuerdo a México incrementaría el comercio entre Centroamérica y México en un 130% y permitiría un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) centroamericano en 6.7% para 2030.

De acuerdo con el mismo estudio, una disminución del 10% en los costos de transporte intrarregional podría incrementar el comercio entre los países de la región en un 5% y el PIB conjunto en 0.3% para 2030. En tanto, ampliar la reducción del costo del transporte entre América Central y México aumentaría aún más el PIB centroamericano en 0.4%, también para ese año.

Pero hay avances

Geraldine Guth, directora ejecutiva de la Sieca, consideró que hay muchos ejemplos para demostrar lo que se ha hecho en estos 60 años de integración. “Tenemos un arancel externo común armonizado al 94%. Nos damos libre comercio intrarregional para todos nuestros productos a excepción de dos bienes específicos. Tenemos negociaciones conjuntas que iniciamos con el CAFTA con México (tratado de libre comercio) y el primer acuerdo de región a región con la Unión Europea”, indicó.

También destacó la existencia de una normativa armonizada en todas las materias. Entre estas, las reglas de origen, defensa comercial y competencia, un mecanismo de solución de controversias, entre otros.

“Igualmente, contamos con una agenda digital transversal en todos los países de Centroamérica. Sieca maneja 14 plataformas que están al servicio de los países y una de ellas fue desarrollada juntamente con el BM y es el Sistema de Reconocimiento de los Registros Sanitarios a nivel regional”, agregó.

Según la funcionaria, la región hoy no se enfrenta únicamente a la reducción de aranceles para poder alcanzar la integración económica, sino que también a la disminución de todas esas barreras no arancelarias. “Hay muchos retos, por supuesto. Ahora solo se contemplan alimentos y bebidas, pero no concebimos una región sin integración digital”, refirió.

A juicio de Guth, se ha avanzado en la libre de circulación de mercancías y por ejemplo, los procesos de integración profunda permitieron que en 2021 el comercio entre Guatemala y Honduras creciera 24% y más de 30% en 2022, mientras que el cruce fronterizo se ha reducido a 18 minutos.

Habla la SAT

Werner Ovalle, Intendente de Aduanas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), destacó que como sistema aduanero, hay tres ámbitos de actuación: la facilitación, el control y el fortalecimiento de capacidades. “Por lo general, la agenda que tenemos va muy enfocada al tema de facilitación de comercio y tenemos grandes avances, como la Declaración Única Centroamericana, un documento homologado que permite agilizar el llenado de todas las transferencias todo el intercambio comercial regional”.

También señaló como un hito importante la figura del Operador Económico Autorizado (OEA) y a la fecha hay 151 OEA a nivel de Centroamérica: 6 en Honduras, 8 en El Salvador, 26 en Costa Rica, 28 en Panamá y 83 en Guatemala.

Entre otros logros, destacó el avance en la declaración anticipada como parte del acuerdo de facilitación de comercio entre Guatemala y Honduras, luego con El Salvador. Entre Guatemala y Costa Rica se podría poner se marcha en el primer trimestre de 2023.

“Y se cuenta con una metodología que nos permite intercambiar información y alertas para detectar todo lo relacionado con el comercio ilícito y tener perfiles de riesgo interinstitucionales, aparte de protocolos de intercambio de información de contribuyentes internos”.

Visión del sector privado

Jorge Hasbun, presidente del Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE) de El Salvador, opinó que uno de los indicadores de éxito de la integración regional tiene que ver con mejorar el tiempo por kilómetro en el transporte de mercadería. “Hasta que eso no mejore, será imposible lograr una productividad”, dijo.

Otro reto que destacó es la digitalización de los trámites, considerando que en época de avance tecnológico, deben evitarse el llenado de papelería. “Tenemos que ponernos a la altura de la época”, enfatizó.

Heifner de León, director Regional Grupo Bimbo Centroamérica, dijo que siendo una empresa que comercializa productos en todos los países de la región, los avances en materia logística han sido importantes para la competitividad. Destacó la forma como la unión aduanera entre Guatemala y Honduras, permitió los tiempos de paso fronterizo, de hasta seis horas a 15 minutos.

Y Enrique Beltranena, CEO de Volaris, dijo que en el caso de la industria aérea en la región, compite con el transporte terrestre, para lo cual, la estrategia es ver el comportamiento de la migración en la región y apostar por un cambio fundamental en la estructura de tarifas y del transporte, basado en un modelo de bajo costo que hoy predomina y funciona para las distancias cortas a nivel mundial.

Medidas concretas

Según la Sieca, en el 2015 se lanzó la Estrategia de Facilitación de Comercio, que cuenta con cinco medidas de corto plazo: