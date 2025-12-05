Infraestructura
Cito-Zarco: rehabilitación del kilómetro 194 estaría listo a finales de diciembre
Los trabajos para la recuperación de los carriles afectados por el invierno pasado en la ruta Cito-Zarco, tramo que conecta Retalhuleu con Quetzaltenango, mantienen avances, y uno de ellos podría ser entregado a finales de este año.
Las condiciones favorables del clima y la eliminación de la humedad en los suelos son las principales razones que han permitido agilizar los trabajos en los kilómetros 189 y 194 de la ruta Cito-Zarco. (Foto Prensa Libre: Cortesía Covial)
Las condiciones favorables del clima y la eliminación de la humedad en los suelos son las principales razones que han permitido agilizar los trabajos de rehabilitación de ingeniería civil en los kilómetros 189 y 194 de la ruta Cito-Zarco, donde se han habilitado pasos alternos y de emergencia.
El tránsito de vehículos entre Retalhuleu y Quetzaltenango, por la ruta Cito-Zarco, se mantiene fluido, y hay presión por concluir lo antes posible el cronograma establecido.
Las lluvias del invierno pasado provocaron hundimientos en los kilómetros 189 y 194, asociados a la saturación de agua y la humedad en los suelos de esa zona montañosa.
Prevén habilitar paso antes de fin de año
José Juan Istupe Ibáñez, director de la Unidad de Conservación Vial (Covial), adscrita al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), hizo un balance de las intervenciones que se están llevando a cabo y resaltó la probabilidad de habilitar el tramo del kilómetro 194 en la última semana del 2025 o en los primeros días del siguiente año.
Explicó que, en conjunto con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y otras autoridades, se está interviniendo en el hundimiento, donde ya hay avances significativos, gracias a las condiciones favorables del clima.
“Se tiene programado todavía con algunos pendientes; tal vez a finales de diciembre tener terminada la recuperación del kilómetro 194. Se están haciendo algunas reparaciones sobre la cinta asfáltica”, aseguró.
En el sector de El Palmar, donde la lluvia causó estragos en la carpeta asfáltica, también se están realizando reparaciones en los accesos, ya que las precipitaciones generaron problemas en las estructuras. Por ello, se ejecutan cunetas transversales y labores de limpieza.
“La carretera Cito-Zarco es transitable, no hay mayores problemas, y mucho está ayudando que las lluvias terminaron. Hay oportunidad de avanzar; el suelo ya no está saturado, lo que permite continuar con los trabajos”, reiteró el técnico.
Prevén concluir tramo en dos meses
Con respecto a los trabajos en el kilómetro 189, el director de Covial informó que el paso alterno fue acondicionado con una base que permite la fluidez del tránsito vehicular, y que existe coordinación con las autoridades municipales mientras se concluye la construcción de un muro de contención.
"n conjunto con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y otras autoridades, se está interviniendo en el hundimiento, donde ya hay avances significativos, gracias a las condiciones favorables del clima.
Añadió que los trabajos de recuperación podrían concluir en los próximos dos meses, ya que hay coordinación con las firmas constructoras para agilizar las obras en ese tramo.
Cito-Zarco impacta comercio y turismo regional
- La ruta Cito-Zarco fue una de las más afectadas por la concentración de lluvias durante el invierno, lo que provocó daños importantes en su infraestructura, según la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).
- Los estudios técnicos en los kilómetros 189 y 194 concluyeron que la causa de los hundimientos fue la saturación de agua y humedad en los suelos.
- Los daños en la Cito-Zarco impactan la logística y el despacho de mercancías de micro, pequeñas y medianas empresas que dependen de ese corredor vial, así como a la población en general.
- Esta ruta conecta la Costa Sur con el occidente del país —Quetzaltenango, Quiché, Totonicapán y Huehuetenango— y es utilizada por camiones abastecedores de combustible que transportan producto desde las plantas de almacenaje del Puerto de San José, Escuintla, hacia el altiplano.
- También es clave para la distribución de productos agrícolas —verduras, legumbres y frutas de temporada— que se comercializan en las centrales de abasto de Guatemala y Centroamérica, a través de la ruta CA-2 Oriente, que enlaza Escuintla con la frontera Pedro de Alvarado, en El Salvador.
- En el sector turístico local, la afectación también alcanza a parques temáticos, restaurantes y otros centros recreativos de la zona de Guatemágica.