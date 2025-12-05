Cito-Zarco: rehabilitación del kilómetro 194 estaría listo a finales de diciembre

Las condiciones favorables del clima y la eliminación de la humedad en los suelos son las principales razones que han permitido agilizar los trabajos de rehabilitación de ingeniería civil en los kilómetros 189 y 194 de la ruta Cito-Zarco, donde se han habilitado pasos alternos y de emergencia.

El tránsito de vehículos entre Retalhuleu y Quetzaltenango, por la ruta Cito-Zarco, se mantiene fluido, y hay presión por concluir lo antes posible el cronograma establecido.

Las lluvias del invierno pasado provocaron hundimientos en los kilómetros 189 y 194, asociados a la saturación de agua y la humedad en los suelos de esa zona montañosa.

Prevén habilitar paso antes de fin de año

José Juan Istupe Ibáñez, director de la Unidad de Conservación Vial (Covial), adscrita al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), hizo un balance de las intervenciones que se están llevando a cabo y resaltó la probabilidad de habilitar el tramo del kilómetro 194 en la última semana del 2025 o en los primeros días del siguiente año.

Explicó que, en conjunto con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y otras autoridades, se está interviniendo en el hundimiento, donde ya hay avances significativos, gracias a las condiciones favorables del clima.

“Se tiene programado todavía con algunos pendientes; tal vez a finales de diciembre tener terminada la recuperación del kilómetro 194. Se están haciendo algunas reparaciones sobre la cinta asfáltica”, aseguró.

En el sector de El Palmar, donde la lluvia causó estragos en la carpeta asfáltica, también se están realizando reparaciones en los accesos, ya que las precipitaciones generaron problemas en las estructuras. Por ello, se ejecutan cunetas transversales y labores de limpieza.

“La carretera Cito-Zarco es transitable, no hay mayores problemas, y mucho está ayudando que las lluvias terminaron. Hay oportunidad de avanzar; el suelo ya no está saturado, lo que permite continuar con los trabajos”, reiteró el técnico.

Prevén concluir tramo en dos meses

Con respecto a los trabajos en el kilómetro 189, el director de Covial informó que el paso alterno fue acondicionado con una base que permite la fluidez del tránsito vehicular, y que existe coordinación con las autoridades municipales mientras se concluye la construcción de un muro de contención.

Añadió que los trabajos de recuperación podrían concluir en los próximos dos meses, ya que hay coordinación con las firmas constructoras para agilizar las obras en ese tramo.

Cito-Zarco impacta comercio y turismo regional