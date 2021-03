Contrato de rompeolas podría repetirse y dejar riesgos financieros contra EPQ

La Contraloría notificó a la Portuaria Quetzal suspender el evento de adjudicación de rompeolas por inconsistencias detectadas. (Foto Prensa Libre: EPQ)

El caso de EPQ se suma a otros contratos y en los cuales se han detectados vicios, como la adquisición de galletas nutritivas por el Ministerio de Desarrollo en 2020 y hace una semana el Ministerio de Cultura y Deportes, suspendió el contrato para elaborar tres cuadros con motivo del Bicentenario.

Los análisis de Acción Ciudadana (AC), señalan que estos tres casos recientes tienen una misma tendencia de estar mal elaborados y estructurados, culminan el proceso de adjudicación, pero luego son suspendidos.

Se informó que la CGC envió los oficios que reiteran la suspensión temporal del contrato al haber encontrado tres hallazgos a la portuaria que fueron: requisitos fundamentales de la emisión de la constancia de visita de la obra; deficiencias de la base de licitación al cronograma del proceso y el incumplimiento de la normativa legal en la apertura de las plicas -ofertas-.

Proceso viciado

Marvin Flores, analista de AC, declaró que el proceso del rompeolas que fue adjudicado a una constructora por Q477.9 millones el pasado 3 de marzo, fue un proceso viciado, poco transparente, y que, si la CGC realizó observaciones de manera anticipada, la EPQ no adoptó las medidas correctivas en el momento oportuno, deberá de suspenderse.

Reiteró que, por no hacerse bien los procesos que indica la ley, corresponde anular los contratos, aunque en este expediente de la EPQ aún no ha sido aprobado por la autoridad máxima de la portuaria que es la junta directiva.

Estas situaciones implican dos aspectos: costos adicionales para el Estado y retrasos en los procesos de inversión en este proyecto que es una obra estratégica para el comercio exterior del país y que afecta la competitividad, consideró Flores.

“Es lamentable que por no hacer las cosas bien, aún cuando se advirtió en su momento, se acarreen consecuencias graves para la economía, la transparencia pública y la imagen de Gobierno que se verá afectada”, puntualizó el representante de AC.

Evento no es salvable

Flores remarcó que, con los hallazgos de la Contraloría, el evento “Mejoramiento Infraestructura Portuaria Rompeolas Este y Oeste”, ya no tiene salvación, y lo ideal hubiera sido que cuando la EPQ recibió las sugerencias y observaciones, ellos hubieran ampliado los plazos para la recepción de ofertas y se hubiera realizado las correcciones a las bases.

Citó, por ejemplo, que al no haber permitido que un oferente realizara la visita de campo en el rompeolas –un requisito fundamental para ofertar–, refleja que es un proceso poco competitivo y cerrado.

En este momento, dijo, que lo recomendable es que la junta directiva de la portuaria no apruebe el proceso, con lo que lamentablemente tendrán que empezar desde cero con las bases corregidas.

“Es un evento de licitación no salvable porque los errores ya se cometieron, se dejaron de recibir ofertas y no se atendieron las sugerencias de la Contraloría y no pueden recibir más ofertas”, dijo el analista, al confirmar que también los oferentes saben las características del proceso que no es competitiva, ni transparente.

Principio de transparencia

Juan Suárez, presidente del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua), reaccionó luego de haber conocido la posición de la CGC con respecto a la suspensión temporal, y manifestó que, como sector privado, el proceso tiene que desarrollarse a la normativa, el principio de transparencia y la recomendación es que se cumpla con la opinión que marca la autoridad.

Mencionó que un tema que preocupa a futuro es que, si el contrato estaba adjudicado, y la empresa a la cual se le adjudicó considera que esos hallazgos no son causales de suspensión del proyecto, puede reclamar la fianza que existe, y es un tema que todos tienen que monitorear.

“Si este proceso tiene que empezar desde cero quisiéramos conocer el plan de inversión de la EPQ, revisemos y después ejecutemos y seguimos a la espera de conocer las inversiones para tener una idea más calificada”, expresó el presidente de Cutrigua.

Aclaró que sin haber tenido a la vista el reporte de la Contraloría, la opinión del sector es que se acate las observaciones que plantea esa institución.

El contrato debe ser conocido por la junta directiva de la EPQ que se reunirá esta semana.

En el expediente subido al sistema Guatecompras se plantearon 10 inconformidades.

Línea de tiempo

El rompeolas es un dique se interna en el mar desde la orilla para proteger la bahía o la dársena, y el actual data desde hace 30 años.