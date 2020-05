Coronavirus: EE. UU. aprueba US$250 millones a Guatemala para proyectos de salud

El anuncio se realizó el pasado lunes y los directivos de DFC -antes agencia Opic- aprobaron US$2 mil millones financiar proyectos para el sector privado de los cuales para Guatemala se estarían reservando unos US$250 millones, confirmó a Prensa Libre Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham).

Los recursos son adicionales a los US$1 mil millones que esa agencia en enero de este año había ofrecido a Guatemala en el marco de la iniciativa América Crece para financiar proyectos que generen impacto económico como infraestructura, energía y construcción de vivienda popular para evitar la migración.

El nuevo programa de financiamiento del DFC para Guatemala, y otros países está relacionado a los efectos del coronavirus. El apoyo que brinda esta agencia es para financiar iniciativas del sector privado.

Carrasco afirmó que se trata de proyectos médicos, que en la iniciativa original no estaban incluidos, pero a raíz de la emergencia sanitaria se incluyó.

La DFC informó que la nueva iniciativa de Salud y Prosperidad incluirá la convocatoria de propuestas de entidades del sector privado que buscan el apoyo de DFC para inversiones relacionadas con la salud en países de desarrollo.

Por medio de esta iniciativa, pretende movilizar la inversión en el sector privado en apoyo a la resiliencia sanitaria mundial.

“La DFC se compromete a apoyar las soluciones del sector privado para los desafíos de salud en países en desarrollo, que son demasiado grandes para cumplir con los recursos del gobierno por sí solo”, expuso Adam Boehler, director ejecutivo de esa agencia por medio de un comunicado de prensa.

Global health resiliency is a top priority for DFC. This new initiative will bring private sector solutions to health challenges in developing countries to support global prosperity. https://t.co/H3wNhd9ODd

— Adam Boehler (@AdamUSDFC) May 11, 2020