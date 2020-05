Coronavirus: Sector privado afirma estar listo para reabrir, con controles, los centros comerciales

Estamos pasando una crisis muy severa, muy contagiosa y mortal, hemos visto cómo la gente se loquea al ver de nuevo todo abierto, muchos no han tomado conciencia, difícil para los que están sin empleo, pero beneficioso para los poderosos, Sr. Presidente ahun no es momento de abrirlo todo. después se arrepentirá y tirara a la basura su esfuerzo. yo no voy a ir a los centros comerciales. no tengo dinero para malgastar