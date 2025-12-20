¿Cuándo es el último día para pagar el aguinaldo en Guatemala?

El aguinaldo es uno de los 14 sueldos anuales regulados en el Código de Trabajo, que por ley debe recibir cada trabajador.

Es una prestación irrenunciable y representa un salario adicional al que tienen derecho todos los trabajadores.

Este se calcula considerando un año laborado en una empresa o institución, a partir del 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre del año siguiente y equivale a un salario ordinario de un mes por el monto devengando durante un año.

Si en caso el trabajador tiene menos de un año de trabajar en la institución el pago será proporcional al tiempo laborado.

¿Cómo se paga el aguinaldo?

Según lo establecido en la Ley Reguladora de la Prestación del Aguinaldo (decreto número 76-78) esta prestación puede pagase de dos formas:

La primera es realizar el pago total a más tardar el 15 de diciembre.

La segunda consiste en pagar el 50% en la primera quincena de diciembre y el otro 50% en la segunda quincena de enero del siguiente año.

Si se opta por la primera opción de pagar el monto completo en diciembre, ya sea por costumbre institucional o por acuerdos previos con el personal, la empresa no está obligada a realizas un pago adicional en enero.

La legislación también exige que la entrega del aguinaldo sea por escrito, mediante una constancia que registre la fecha y el monto entregado, como respaldo tanto para el trabajador como el empleador en caso de auditorías o reclamos.

¿Cuándo es el último para pagar el aguinaldo?

Si en su empresa la modalidad de pago del aguinaldo es pagando la mitad en diciembre y la otra mitad en enero, el monto correspondiente deberá ser cancelado a más tardar el jueves 15 de enero de 2026.

Es importante tomar en cuenta que queda prohibido sustituir el pago del aguinaldo en especie, esto garantiza que la compensación se entregue únicamente en dinero.

¿Qué hacer en caso de que no se pague el aguinaldo?

Si su empleador no cumple con esta obligación, se sugiere que interponga una denuncia en la Inspección General de Trabajo. Puede hacerlo acudiendo a la sede más cercana del Ministerio de Trabajo y Previsión Social o visitando la sede central, en la zona 9 de la capital o llamando a la Línea de Atención al Ciudadano 1511 si se trata de una denuncia colectiva.