¿Cuántas cuotas se necesitan en el IGSS para solicitar una pensión por invalidez, vejez o sobrevivencia?

economía

¿Cuántas cuotas se necesitan en el IGSS para solicitar una pensión por invalidez, vejez o sobrevivencia?

Conocer cuántas cuotas exige el IGSS para acceder a pensiones por invalidez, vejez o sobrevivencia (IVS) es clave para asegurar el derecho a una pensión y la protección social.

|

IGSS afiliados jubilados IVS

Afiliados al IGSS reciben beneficios de pensión por invalidez, vejez o sobrevivencia tras cumplir con las cuotas y requisitos establecidos por el programa IVS. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), a través de su Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS), ofrece a los afiliados una cobertura específica frente a riesgos sociales como la discapacidad, la vejez y el fallecimiento. 

Este programa otorga pensiones mensuales, dos bonos anuales, aguinaldo y acceso a atención médica general y especializada, medicamentos y tratamientos sin límite. 

Los afiliados aportan 1.83% de su salario al IVS, mientras que los patronos contribuyen con 3.67%.

LECTURAS RELACIONADAS

como calcular la pensión por vejez del igss

Pensión por vejez del IGSS: guía práctica con fórmula, requisitos y ejemplo para calcularla

pensión por invalidez IGSS

IGSS explica por qué puede rechazarle la pensión por invalidez aunque haya aportado durante años

Para obtener los beneficios, es necesario cumplir con un número mínimo de cuotas y ciertos requisitos según el tipo de pensión solicitada. 

Pensión por invalidez 

De acuerdo con el artículo 4, capítulo II, del reglamento del IGSS, un afiliado puede solicitar la pensión por invalidez si cumple con las siguientes condiciones: 

  • Invalidez causada por enfermedad durante la afiliación activa: haber cotizado un mínimo de 36 meses consecutivos antes de la fecha en que se declara la invalidez. 
  • Tener el grado de invalidez determinado por el IGSS, tras exámenes médicos oficiales que confirmen una incapacidad total o temporal. 

Pensión por sobrevivencia 

Según el artículo 22 del reglamento del IGSS, los beneficiarios de un afiliado fallecido pueden solicitar una pensión por sobrevivencia si este había aportado: 

  • Un mínimo de 36 meses consecutivos de contribución en los 6 años anteriores a su fallecimiento. 

Este beneficio se otorga a esposos(as), hijos menores de edad, hijos con discapacidad o padres económicamente dependientes del afiliado. 

¿Qué significa “contribuciones dentro de los años anteriores”? 

Claudia Sentes, jefa del Programa IVS del IGSS, explica que esto implica que las cuotas deben haberse pagado de forma continua, sin interrupciones, en el periodo establecido. 

“Aunque un afiliado tenga más cuotas acumuladas, si no las aportó de forma continua dentro del tiempo estipulado, no califica para la pensión”, subraya Sentes.

LECTURAS RELACIONADAS

pensión por vejez IGSS

¿Una persona pensionada por vejez puede seguir trabajando en Guatemala sin pagar IGSS? Qué dice el reglamento de la institución

Pensión del IGSS y del Estado en Guatemala: ¿se pueden recibir ambas? Esto debes saber

¿Se puede recibir pensión del IGSS y del Estado al mismo tiempo? Así lo establece la ley

Pensión por vejez 

El Acuerdo 1492 del IGSS, que modifica el artículo 15 del Acuerdo 1124, establece que para obtener la pensión por vejez se deben cumplir dos requisitos: 

  1. Alcanzar la edad mínima de 60 años para hombres y mujeres. 
  1. Haber realizado un número mínimo de contribuciones mensuales, según el año en que el afiliado cumpla los requisitos: 
Periodo de solicitud de la pensión Contribuciones requeridas 
Hasta el 31 de diciembre de 2010 180 
Del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012 192 
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2013 204 
Del 1 de junio al 31 de diciembre de 2013 216 
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2014 228 
A partir del 1 de junio de 2014 240 
Cuotas de afiliación requeridas según el año en que el asegurado cumple los requisitos para solicitar la pensión por vejez. (Elaboración propia, con datos de IGSS)

Resumen de requisitos por tipo de pensión 

  • Invalidez: 36 cuotas consecutivas antes dentro de los 6 años anteriores al diagnóstico. 
  • Sobrevivencia: 36 cuotas consecutivas dentro de los 6 años anteriores al fallecimiento. 
  • Vejez: 60 años de edad y entre 180 y 240 cuotas acumuladas, según el año que le corresponden pensionarse por vejez.

ESCRITO POR:

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

Lee más artículos de Glenda Burrión

ARCHIVADO EN:

Afiliados IGSS Cómo tramitar jubilación del IGSS Contribuciones al IGSS Cuotas IGSS Economía en Guatemala Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IVS Jubilación Pensión Seguro social Suspensión en el IGSS 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre