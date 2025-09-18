Cyberdays 2025: Solicite créditos personales y compre con descuentos de hasta el 80%

Del 13 al 17 de octubre, la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) realizará la séptima edición de Cyberdays, el evento digital del país que promueve el comercio electrónico y acerca a los consumidores a una amplia variedad de productos y servicios con descuentos exclusivos.

En esta ocasión, además de las rebajas que alcanzarán hasta un 80% de descuento, el evento incorpora un elemento clave: la inclusión financiera.

Los consumidores podrán comprar en línea sin necesidad de contar con una cuenta bancaria ni tarjeta de crédito, gracias a nuevas alianzas con empresas de tecnología financiera (Fintech), que incluyen billeteras digitales y opciones de préstamos personales.

Nuevas formas de pago que acercan la inclusión financiera

El comercio electrónico en Guatemala ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años. Sin embargo, uno de los principales obstáculos para millones de consumidores ha sido la falta de acceso a productos financieros tradicionales, como cuentas bancarias o tarjetas de crédito, se señaló.

Para responder a este desafío, Cyberdays 2025 contará con la participación de siete plataformas Fintech, que ofrecerán alternativas de pago innovadoras y accesibles, entre ellas:

Préstamos personales digitales: los usuarios podrán solicitar un crédito en línea para adquirir productos de alto valor, como electrodomésticos, mobiliario para el hogar o incluso financiar la adquisición de un boleto aéreo.

Tarjetas de crédito prepago: pensadas para quienes no tienen acceso a la banca tradicional. El consumidor recarga la tarjeta con el monto deseado y puede realizar compras en línea durante el evento.

De acuerdo con la Cámara de Comercio, esta estrategia busca democratizar las compras digitales, permitiendo que más guatemaltecos accedan a ofertas y promociones exclusivas sin importar sus limitaciones bancarias.

Ofertas y categorías disponibles

Las más de 70 marcas participantes ofrecerán descuentos que van del 10% al 80% en una amplia gama de categorías, entre ellas:

Tecnología: celulares, laptops, accesorios, pantallas y equipos de audio.

Electrodomésticos: lavadoras, refrigeradoras y línea blanca en general.

Moda y calzado: ropa para todas las edades, zapatos y accesorios.

Hogar y decoración: muebles, artículos de cocina y organización.

Viajes y turismo: paquetes de vacaciones, vuelos y hoteles.

Belleza y cuidado personal: cosméticos, perfumes y productos de higiene.

Ferretería y herramientas.

Alimentos, bebidas y medicamentos.

Las ofertas estarán disponibles únicamente en la página oficial: https://www.cyberdays.gt/ del 13 al 17 de octubre del 2025.

Cómo comprar en Cyberdays.gt

El proceso de compra está diseñado para ser sencillo y seguro:

Ingresar al sitio cyberdays.gt.

Explorar las categorías y elegir la oferta de interés.

Hacer clic en la promoción para ser redirigido al portal de la tienda participante.

Seleccionar el producto y el método de pago.

Escoger la forma de entrega (a domicilio o en tienda).

Los organizadores destacan que todos los pagos se procesan bajo una red segura, lo que garantiza la protección de los datos de los consumidores.

Beneficios para consumidores y negocios

El evento no solo favorece a los compradores, también representa una oportunidad estratégica para las empresas y emprendedores que buscan posicionarse en el comercio digital.

De acuerdo con los organizadores, entre los principales beneficios se encuentran:

Ampliar la red de ventas y fortalecer la imagen de marca.

Incrementar la exposición digital en una plataforma con miles de visitantes diarios.

Costos de envío accesibles y tiempos de entrega más eficientes.

Posibilidad de compras desde el extranjero con entrega en Guatemala, lo que amplía el alcance del comercio electrónico nacional.

Consolidación de un mercado digital confiable, gracias a la seguridad de las transacciones.

Resultados de ediciones anteriores

De acuerdo con Josué López, gerente general de la Cámara de Comercio, en la edición de 2024 más de 230 mil consumidores ingresaron a la plataforma para aprovechar las ofertas.

No obstante, para este año, la expectativa es superar los 300 mil visitantes digitales y aumentar en un 30% el tráfico en línea.

Si bien el área metropolitana sigue concentrando más del 55% de las ventas, se ha registrado un crecimiento sostenido en las regiones del interior del país, que representan ya un 45% de las transacciones. Esto refleja una mayor penetración del comercio electrónico a nivel nacional.

Testimonios y expectativas

Josué López, gerente general de la Cámara de Comercio de Guatemala, explicó que los principales beneficios para los consumidores son los descuentos exclusivos y la posibilidad de planificar desde ya las compras de fin de año.

“El atractivo de Cyberdays son los precios especiales que ofrecen las más de 70 marcas participantes. Además, con los nuevos métodos de pago habrá más guatemaltecos que podrán aprovechar estas oportunidades y adelantar sus compras navideñas”, señaló López.

Por su parte, María Canahuí, representante del evento, resaltó que el ingreso de Fintech y billeteras digitales abre la puerta a una mayor inclusión financiera. “Ahora cualquier persona puede acceder a las ofertas, incluso sin una tarjeta de crédito, lo que amplía el alcance del comercio electrónico en el país”, indicó.

Por su parte, empresas y pymes que participan cada año en Cyberdays señalan que el evento les brinda la oportunidad de ofrecer descuentos exclusivos que no podrían otorgar en supermercados u otros canales de venta. Esta estrategia no solo incrementa su visibilidad, sino que también les permite aumentar sus ventas de manera exponencial. Algunos negocios destacan que en solo dos días logran vender lo equivalente a un mes completo de comercialización.

Hábitos de consumo en Cyberdays

De acuerdo con los registros de la CCG, los productos más demandados en ediciones anteriores han sido:

Tecnología (celulares, laptops y accesorios).

Muebles y decoración para el hogar.

Ropa y zapatos.

Cosméticos y productos de belleza.

Medicamentos.

Alimentos y bebidas.

Estos resultados muestran que los guatemaltecos utilizan Cyberdays no solo para adquirir artículos de entretenimiento, sino también para abastecerse de productos de uso cotidiano.

Impacto en la economía digital de Guatemala

Eventos como Cyberdays contribuyen al fortalecimiento del comercio electrónico en Guatemala, un sector que ha acelerado su crecimiento a raíz de la pandemia y que continúa en expansión, según estudios recientes.

María Canahuí destacó que es un orgullo para Guatemala contar con un espacio dedicado al comercio electrónico, adaptado a la realidad nacional, al igual que sucede con eventos internacionales como el Cyber Monday en Estados Unidos o el Hot Sale en México.

De acuerdo con la Cámara de Comercio, este tipo de iniciativas no solo benefician a los consumidores, sino que también impulsan la competitividad de las empresas, la modernización de los procesos de pago y la digitalización de la economía nacional.

Además, la participación de Fintech representa un paso importante hacia la bancarización e inclusión financiera, permitiendo que miles de guatemaltecos que antes no podían comprar en línea ahora tengan acceso a esta experiencia, se mencionó.