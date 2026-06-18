De qué fecha a qué fecha se calcula el Bono 14 en Guatemala

Este beneficio, conocido como Bono 14, fue establecido mediante el Decreto 42-92 del Congreso de la República y forma parte de los derechos laborales irrenunciables reconocidos por la legislación guatemalteca.

Cada año, miles de trabajadores buscan conocer cómo se calcula esta prestación, cuál es el período que se toma en cuenta para determinar el monto y cuándo debe realizarse el pago.

¿De qué fecha a qué fecha se calcula el Bono 14?

Para el pago del Bono 14 correspondiente a 2026, se toman en cuenta los salarios ordinarios devengados entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026.

Ese período de 12 meses sirve como base para determinar el monto que corresponde a cada trabajador. Si durante ese tiempo hubo aumentos salariales o cambios en la remuneración, estos se reflejan en el cálculo final debido a que se utiliza un promedio de los salarios ordinarios percibidos.

¿Cuándo se paga el Bono 14?

La legislación laboral establece que el Bono 14 debe pagarse durante la primera quincena de julio, es decir, entre el 1 y el 15 de julio de 2026.

La fecha exacta puede variar según la modalidad de pago de cada empresa. En algunas compañías el depósito se realiza antes del 15 de julio, mientras que otras lo efectúan ese mismo día.

La ley señala que esta bonificación es obligatoria e irrenunciable para los trabajadores.

¿Cómo se calcula el Bono 14?

El cálculo se realiza con base en el promedio de salarios ordinarios devengados durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026.

La fórmula general consiste en:

Sumar los salarios ordinarios recibidos durante ese período.

Dividir el total entre 365.

Multiplicar el resultado por los días laborados.

Por esa razón, el Bono 14 no necesariamente equivale al salario actual del trabajador, ya que depende del promedio de ingresos obtenidos durante el año de cálculo.

Casos especiales

Si el trabajador mantuvo el mismo salario desde julio de 2025 y continúa laborando en la misma empresa, el Bono 14 normalmente será equivalente a un salario mensual.

En cambio, si recibió aumentos salariales durante el período de cálculo, deberá tomarse en cuenta el promedio de los salarios percibidos entre julio de 2025 y junio de 2026.

Cuando una persona cambió de empleo, la empresa actual únicamente debe pagar la parte proporcional correspondiente al tiempo laborado desde la fecha de contratación hasta el 30 de junio de 2026.

Asimismo, si la relación laboral concluye antes de julio, el empleador deberá cancelar la parte proporcional del Bono 14 acumulada desde el 1 de julio del año anterior hasta la fecha de finalización del contrato.

¿Qué pagos no se incluyen en el cálculo?

La legislación establece que ciertos ingresos no forman parte de la base para calcular el Bono 14. Entre ellos se encuentran:

Horas extras.

Aguinaldo.

Bonificación incentivo de Q250.

Comisiones.

Bonos de productividad.

Otros beneficios económicos que no formen parte del salario ordinario.

¿Quiénes tienen derecho al Bono 14?

Todo trabajador del sector público o privado tiene derecho a recibir esta prestación, incluso si no ha cumplido un año completo de labores.

En esos casos, el pago se realiza de forma proporcional al tiempo trabajado dentro del período de cálculo correspondiente.