U2 graba video musical en el Centro Histórico de Ciudad de México

Las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México son el escenario del nuevo video musical de la banda de rock irlandesa U2 para el tema Street of Dreams (Calle de los Sueños), el cual formará parte de su nuevo álbum de estudio, que será lanzado a finales del 2026.

Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., integrantes de la banda, estuvieron este martes 12 de mayo en la ciudad para grabar escenas en la plaza Santo Domingo.

Los músicos subieron al techo de un autobús escolar intervenido con grafiti por el artista mexicano Chavis Mármol, desde donde interpretaron su nuevo tema, rodeados de una multitud de seguidores.

En la parte alta del frente del autobús, donde tradicionalmente se coloca el nombre de la ruta de servicio público, estaba escrita la frase “La calle de los sueños”.

“Tomamos un autobús en Ciudad de México con destino a la calle de los sueños. La justicia es una obsesión; el amor, una procesión por la calle de los sueños”, escribió la banda en sus redes sociales junto con algunas fotografías y videos de la grabación.

La agrupación convocó a sus seguidores mexicanos por medio de un correo electrónico, en el cual los invitó a participar en el rodaje entre las 14 y las 20 horas del martes 12 de mayo del 2026.

La locación habría sido elegida en el marco de la Street Child World Cup 2026, que se celebrará en México con 30 equipos de todo el mundo del 6 al 14 de mayo del 2026, y de la cual la banda es patrocinadora.

“Es una pequeña ONG con una gran energía para niños con todo el talento y sin acceso. Nuestra banda es orgullosa patrocinadora”, dijo Larry Mullen Jr., baterista de la banda, en un comunicado.

Después de nueve años sin lanzar música nueva, la banda publicó el EP Days of Ash (Días de Ceniza), en febrero del 2026, con seis temas sobre la actual situación política en el mundo.

El grupo definió el nuevo trabajo como una colección de canciones y un poema que supone “una respuesta a la actualidad, inspirada en las numerosas personas extraordinarias y valientes que luchan en el frente por la libertad”.

U2, formada en la ciudad irlandesa de Dublín en 1976, está compuesta por Bono, vocalista principal; The Edge, encargado de la guitarra y los teclados; Adam Clayton, bajista, y Larry Mullen Jr., baterista.