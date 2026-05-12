Guitarras de Paul McCartney retenidas en aduana de Londres por restricciones ambientales

Para este viernes 15 de mayo del 2026 está prevista la exposición Paul McCartney and Wings en el Salón de la Fama del Rock & Roll, en Estados Unidos; sin embargo, podría verse afectada por problemas en el traslado de las guitarras del artista.

La muestra se enfoca en Paul McCartney y la banda de rock Wings, que formó junto a su primera esposa, Linda McCartney, un año después de la separación de The Beatles. Sin embargo, según fuentes citadas por Page Six, ha tenido dificultades con el envío de siete guitarras de Paul que serían exhibidas en el proyecto.

Los instrumentos permanecen retenidos en la aduana de Londres desde hace aproximadamente un mes, supuestamente por disposiciones de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), ya que las guitarras estarían fabricadas con madera de palisandro brasileño, una especie considerada en riesgo y sujeta a restricciones de comercio internacional.

“Llevan un mes retenidos en la aduana de Londres. El árbol está en peligro de extinción, por lo que ya no se puede utilizar, pero es la mejor madera que se puede usar para el sonido y la acústica”, contó el informante.

El palisandro brasileño es una madera de lujo originaria de Sudamérica. Es conocida por su belleza, así como por sus propiedades acústicas y, actualmente, es una especie en peligro de extinción; por ello, su tala y comercio internacional están prohibidos. Por tanto, las autoridades británicas evalúan si los instrumentos podrán salir del país.

Las guitarras forman parte de la colección privada de Paul McCartney y es la primera vez en varias décadas que saldrían del país. Estaba previsto que estos instrumentos fueran las piezas principales de la exposición que abriría en Cleveland el próximo viernes 15 de mayo.

El Salón de la Fama del Rock & Roll ha definido esta muestra como la primera gran exposición dedicada a la etapa de McCartney con Wings, y destaca el papel del grupo en la evolución del rock durante la década de 1970.

Pese al retraso con los instrumentos, no se pierde la esperanza de que las guitarras lleguen a tiempo y la exposición se lleve a cabo, pues según fuentes cercanas al proyecto hay avances en el proceso aduanero.

Hasta el momento, ni representantes del músico ni del Salón de la Fama han dado declaraciones al respecto. Se mantiene en pie la fecha del 15 de mayo del 2026 para la inauguración de la muestra en Cleveland, Estados Unidos.