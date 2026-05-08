“Angry Birds” entra al Salón de la Fama de los Videojuegos tras más de 2 mil millones de descargas

El popular videojuego para teléfonos inteligentes Angry Birds será incorporado al Salón de la Fama Mundial de los Videojuegos del The Strong National Museum of Play.

El famoso juego fue creado por Rovio Entertainment y lanzado al mercado en el 2009. En el 2013 encabezó el ranking como la aplicación de pago más descargada de la historia de Apple, mientras que otras tres secuelas también figuraron entre las primeras 25.

A lo largo de los años, el videojuego ha evolucionado con diversos productos de entretenimiento, animación y consumo. Incluso, en el 2016, la empresa produjo la película The Angry Birds Movie y su secuela, The Angry Birds Movie 2, estrenada en el 2019.

La noticia de su ingreso al Salón de la Fama se conoció el jueves 7 de mayo del 2026, por medio de un comunicado divulgado por el museo.

“Rovio causó sensación con su aplicación, diseñando un juego que se adaptaba perfectamente a las capacidades y limitaciones de los teléfonos móviles y encontrando la manera de hacerlo llegar a los consumidores”, se lee en la publicación.

La institución señaló que, de la misma forma en que el Solitario de Microsoft para Windows 3.0 enseñó a los nuevos usuarios de computadoras a utilizar el mouse, Angry Birds ayudó a que los usuarios de teléfonos inteligentes se sintieran más cómodos al deslizar, tocar y jugar en sus dispositivos.

“Angry Birds, el juego que ayudó a impulsar no solo miles de millones de pájaros, sino toda la revolución de los juegos móviles, batió récords y contribuyó a transformar la relación de las personas con los dispositivos de comunicación y entretenimiento que llevan en bolsillos y bolsos”, afirmó la institución.

Por su parte, el director creativo de Angry Birds señaló que lo que comenzó como un juego con una mecánica sencilla y diseños reconocibles ha conquistado categorías transmedia mucho más allá de sus orígenes.

“El ingreso al Salón de la Fama Mundial de los Videojuegos significa que estamos a la altura de los más grandes de la industria. Este es un reconocimiento realmente especial para nosotros y nos sentimos profundamente honrados”, citó la revista Variety.

Según algunas estimaciones, el videojuego ha sido descargado más de dos mil millones de veces, y una nueva película inspirada en él se estrenará en enero del 2027.

Con información de EFE.