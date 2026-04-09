Guatemala Game Show 2026 reunirá a miles de “gamers” en el Parque de la Industria

Entre 10 mil y 12 mil fanáticos de los videojuegos y los eSports se reunirán el próximo 16 de mayo del 2026 en el Parque de la Industria para participar en la tercera edición del Guatemala Game Show (GGS3).

“Tendremos mucha actividad para la comunidad de gamers, donde englobamos los eSports, gaming, deporte virtual, FITE Games, cosplayers, K-pop y cultura anime. Habrá torneos, rankings nacionales, expos, experiencias de robótica, de diseño de videojuegos, simuladores y otras sorpresas”, cuenta Pablo Melgar, organizador del evento.

Entre las actividades más esperadas están los combates de phygital fighting, donde luchadores como Ángel “el Negro” Molina y Erick “la Pericka” Ruano se enfrentarán primero en una competencia virtual y luego en peleas reales en el octágono.

También habrá otras atracciones como torneos de Minecraft, área creativa de Lego, realidad virtual, aumentada y extendida.

El GGS3 y los torneos cuentan con el respaldo de la Asociación de Deportes Electrónicos de Guatemala (ADEG), la cual desarrolla los eSports en el ámbito nacional y representa a Guatemala internacionalmente.

El evento tendrá lugar el sábado 16 de mayo del 2026, de 8 a 21 horas, en los salones 3 y 4 del Parque de la Industria, 8a. calle 2-33, zona 9 de la Ciudad de Guatemala.

Las entradas están disponibles en Fanaticks.live, con un costo de Q60 para los afiliados de la ADEG y Q100 para el público en general. Al adquirirlas, los participantes tienen entrada libre para competir en los torneos, ganar premios y mostrar su talento para ser convocados a competencias internacionales.

Fecha

Sábado 16 de mayo del 2026

Horario

De 8 a 21 horas

Lugar

Salones 3 y 4 del Parque de la Industria, 8a. calle 2-33, zona 9 de la Ciudad de Guatemala

Precio

Q60 para los afiliados de la ADEG y Q100 para el público en general

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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