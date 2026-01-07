Tamagotchi cumple 30 años: la mascota virtual que emocionó a generaciones celebra con una exposición inmersiva

Conocido como una de las consolas de videojuegos más populares de los noventa, el Tamagotchi —dispositivo con forma de huevo— permitía criar una mascota en pantalla, alimentarla y limpiar sus desechos.

A pesar del paso del tiempo, el aparato sigue presente en el imaginario colectivo y, en el 2026, conmemorará su aniversario con una exposición especial en Japón.

Lanzado en noviembre de 1996, el juguete cautivó a una generación de niños y jóvenes. A punto de superar los 100 millones de unidades vendidas, el Tamagotchi regresa a sus orígenes con la Tamagotchi Grand Exhibition, una muestra inmersiva que abrió este miércoles en el Museo de Roppongi, en Tokio, y que recorrerá otras ciudades como Nagoya, Mito y Osaka.

Mikiko Hashimoto, del Departamento de Medios, destacó al medio japonés Mainichi que uno de los valores centrales del Tamagotchi ha sido ofrecer la experiencia de “cuidarlo con amor”.

La exposición invita a los visitantes a sumergirse en el universo del Tamagotchi, con instalaciones interactivas que evocan su mundo pixelado. El recorrido muestra la evolución tecnológica del dispositivo, desde los modelos monocromos originales hasta los actuales, con Wi-Fi, pantalla táctil, comunicación por infrarrojos e imágenes a color.

También se presentan modelos exclusivos de edición limitada diseñados por el artista Mitsuhiro Higuchi. Estas nuevas versiones muestran una carcasa inspirada en “capas geológicas” coloridas, como símbolo de las tres décadas de historia del juguete.

Medios japoneses como WWD destacan que los visitantes pueden sumergirse en el encanto del Tamagotchi a través de una experiencia que les hará sentir como si estuvieran dentro de él.

Un fenómeno global que marcó época

El Tamagotchi salió a la venta en Japón en noviembre de 1996 y rápidamente se convirtió en un fenómeno social, agotando existencias y generando más de 10 mil consultas diarias de consumidores. En solo ocho meses, superó los 10 millones de unidades vendidas, una cifra récord en un mercado donde un millón ya se consideraba un gran éxito.

Desde entonces, Bandai ha lanzado 38 modelos y ha vendido más de 100 millones de dispositivos en todo el mundo, con más de la mitad de sus ventas fuera de Japón.

La nostalgia impulsa su regreso

Tras altibajos en popularidad, el Tamagotchi vive hoy su cuarto gran resurgimiento, impulsado por la reedición del modelo original, colaboraciones con marcas de moda y el auge del llamado Heisei retro, una tendencia que rescata la estética y cultura pop japonesa de finales de los noventa y principios de los dos mil.

La Generación Z ha adoptado este ícono digital no solo como un juguete, sino también como accesorio de moda, integrándolo en bolsos, ropa y redes sociales. Así, el Tamagotchi ha trascendido su propósito original, convirtiéndose en un símbolo de nostalgia y estilo.

El juego virtual que emociono a generaciones celebrará 30 aniversario desde su lanzamiento. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)