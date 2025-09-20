MrBeast se une a “Angry Birds 3”: ¿Cuándo se estrena la película animada?

Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, participará en Angry Birds 3, una película de animación que forma parte de una saga taquillera. La noticia fue anunciada por diversos medios internacionales.

Según la prensa internacional, la película se estrenará el 23 de diciembre del 2026, víspera de Navidad. Medios extranjeros resaltan que se perfila como una apuesta familiar para esa temporada, considerando la incorporación de MrBeast al reparto de voces que darán vida a la cinta animada.

La prensa española señala que MrBeast cuenta con más de 400 millones de suscriptores en la plataforma, siendo el creador de contenido con el mayor número de seguidores hasta la fecha.

En su canal, el creador comparte videos relacionados con desafíos de supervivencia, apuestas y material similar. El sitio Hotmart menciona que MrBeast ha sido reconocido por su trabajo, entre los que destacan el premio YouTuber del Año en los Shorty Awards, en el 2020, y los galardones Especial en Vivo, Bien Social: Creadores y Creador del Año en los Streamy Awards.

¿Qué otras películas de Angry Birds se han producido?

Según Film Affinity, la saga cuenta con dos películas: Angry Birds: La película, lanzada en el 2016, y Angry Birds 2: La película, producida en el 2022. Además, existen algunas series relacionadas con esta franquicia, así como otros productos.

De acuerdo con ese sitio especializado en cine, la primera película se basa en la colección de videojuegos del mismo nombre. La trama se desarrolla en una isla habitada por aves felices que no pueden volar, aunque una de ellas, Red, es un pájaro malgeniado que no encaja, al igual que algunos de sus amigos. Sin embargo, sus vidas cambian cuando unos misteriosos cerdos verdes llegan a la isla.

En la secuela, los cerdos y los pájaros unen fuerzas para enfrentar a una villana llamada Zeta. Con la tercera entrega, la saga promete una apuesta de fin de año para el 2026, que combinará el cine con el entorno digital.