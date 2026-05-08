Paul McCartney y Ringo Starr, de The Beatles, vuelven a unir sus voces en nueva canción

Paul McCartney y Ringo Starr, exintegrantes de la legendaria banda británica The Beatles, publicaron este viernes 8 de mayo del 2026 un nuevo sencillo grabado a dúo titulado Home To Us.

La producción musical también cuenta con la colaboración de las coristas Chrissie Hynde, del grupo The Pretenders, y Sharleen Spiteri, de la banda Texas.

El sencillo formará parte del nuevo álbum de McCartney, The Boys of Dungeon Lane (Los chicos de Dungeon Lane), el cual será lanzado el próximo viernes 29 de mayo del 2026, y se convertirá en el décimo octavo disco en solitario del artista.

El disco tendrá un tono nostálgico con el que el músico rememora sus años de infancia en el barrio de Speke, en Liverpool, donde creció, así como su juventud junto con John Lennon y George Harrison antes de formar la mítica banda The Beatles.

“No teníamos mucho en absoluto, pero no importaba. Todo el mundo era estupendo y no te dabas cuenta”, dijo McCartney, de 83 años, al recordar de dónde surgió la inspiración para los 14 temas incluidos en el nuevo material.

Según información de Infobae, Dungeon Lane, el título del disco, hace referencia a una calle de Liverpool por donde pasaba el artista cada vez que salía de su casa o regresaba a ella cuando era niño.

“Otras canciones del disco ahondan asimismo en temas amorosos, con reflexiones del músico sobre su vida antes de hacerse famoso con el cuarteto de Liverpool”, indica el medio de comunicación.

En marzo, McCartney, presentó otro sencillo, Days We Left Behind (Los días que dejamos atrás), el cual también formará parte del nuevo disco que será lanzado el 29 de mayo del 2026. Mientras tanto, Home To Us y Days We Left Behind ya están disponibles en plataformas de música. Por su parte, Ringo Starr también presentó en abril del 2026 un álbum en solitario titulado Long, Long Road (Un largo, largo camino).