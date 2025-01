Paul McCartney alerta del peligro de la IA para los artistas si se modifica el copyright

En una entrevista con la BBC que será emitida en su integridad mañana, domingo 26 de enero, el músico avisó de que existe la posibilidad de una “pérdida de creatividad” si los creadores carecen del incentivo económico de su trabajo.

“Tienes a jóvenes chicos y chicas que escriben una canción bonita y no son dueños de ella (…) Y cualquiera que lo desee se la puede arrancar”, dijo uno de los dos Beatles todavía vivos, junto a Ringo Starr.

Para McCartney, “el dinero va a algún sitio, alguien está cobrando, ¿por qué no debería serlo el tipo que escribió Yesterday?, dijo en alusión a una de sus propias canciones para los Beatles.

El Gobierno británico ha lanzado una consulta sobre el uso de contenido protegido por los derechos de autor para entrenar a modelos de inteligencia artificial.

La consulta se prolongará hasta el próximo 25 de febrero e indagará en las posibles formas de hacer crecer la industria de la IA de forma que se mantenga la confianza con el sector cultural y creativo.

McCartney apeló directamente al Ejecutivo laborista de Keir Starmer: “Somos la gente, vosotros sois el Gobierno. Se supone que tenéis que protegernos, ese es vuestro trabajo”.

En 2023, McCartney y Starr lanzaron la canción inédita Now and Then con la ayuda de la IA para recuperar la voz del difunto John Lennon de una antigua grabación casera de 1977.

La ministra de Cultura, Lisa Nandy, ha insistido de que cualquier modificación legal irá dirigida a que los artistas puedan beneficiarse económicamente y mantener su modo de vida.