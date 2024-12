Paul McCartney y Ringo Starr, ex Beatles, comparten escenario en Londres para cerrar la gira Got Back

El público del estadio O2 londinense estalló en un aplauso cuando Paul invitó al escenario al legendario baterista, de 84 años.

Juntos se lanzaron a interpretar algunos de los temas más conocidos de The Beatles, como “Helter Skelter” y “Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band”.

El concierto del 19 de diciembre puso el punto y final a la gira de McCartney, de 82 años, y para celebrarlo, el artista también disfrutó de la compañía de otras leyendas como Ronnie Wood, guitarrista de The Rolling Stones.

McCartney desempolvó no solo otro clásico de The Beatles como “Get Back”, sino también su icónico bajo Hofner 500/1, robado en 1972 y que recuperó en febrero del 2024.

El músico creía que el instrumento se había perdido durante unas sesiones de grabación en 1969, pero una investigación realizada en 2023 reveló que en realidad había sido robado en 1972.

“Me voy ahora, he tenido una gran noche y los quiero a todos“, dijo Ringo al despedirse de una audiencia entregada a la leyenda de los dos únicos supervivientes de los cuatro de Livepool.

No era, no obstante, la primera vez desde el final de The Beatles en 1970 que ambos artistas tocaban juntos. McCartney acompañó a Starr cuando el batería entró en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2015, y le volvió a subir al escenario en gira de 2019 “Freshen up”.

El concierto londinense, el segundo en la capital británica, donde Paul McCartney actuó el 18 y 19 de diciembre, era el último de su gira, que comenzó en 2022 en Estados Unidos.

Paul McCartney y Ringo Starr volvieron a compartir escenario en Londres, Reino Unido, para recordar sus viejos tiempos con The Beatles, durante un concierto de la gira “Got Back”. (Foto Prensa Libre: EFE/ Mj Kim/MPL Communications).

Dicha gira prosiguió en 2023 en Australia, México y Brasil, antes de continuar en octubre del 2024, recorriendo Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia, Costa Rica, México, Francia, España y Reino Unido.

“Oh, Londres, esta es la última noche de nuestra gira actual. Hemos estado en Sudamérica y por todos lados. Así que es genial estar de vuelta y vamos a divertirnos esta noche”, dijo Paul McCartney al inicio del concierto.