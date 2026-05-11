The Beatles en Savile Row: el museo que recreará el concierto de 1969

La emblemática banda británica The Beatles tendrá su propio museo en Londres, en el edificio de la calle Savile Row, en pleno centro de la ciudad, donde grabó su último álbum, Let It Be, y ofreció su último concierto, que tuvo lugar en la azotea el 30 de enero de 1969.

Con el nombre The Beatles en Savile Row, el recinto dedicado a la banda de Liverpool será inaugurado en el 2027, según se anunció en el sitio web oficial de la agrupación.

El museo se instalará en el número 3 de Savile Row, en Mayfair, Londres, que fue sede de la banda a finales de los años sesenta, antes de que el cuarteto se separara definitivamente a principios de los setenta, cuando John Lennon firmó la disolución legal del grupo.

“Estamos encantados de traer de vuelta a Apple Corps a su hogar espiritual y ofrecer a los fans de The Beatles algo realmente especial. Todos los días, los fans fotografían el exterior del número 3 de Savile Row, pero el año que viene podrán entrar y explorar las siete plantas del emblemático edificio, incluida la azotea, donde incluso las barandillas permanecen intactas desde aquel famoso día de 1969”, dijo Tom Greene, director ejecutivo de Apple Corps.

El edificio, ubicado en la calle donde se encuentran las famosas sastrerías británicas, incluirá una recreación del estudio donde se grabó Let It Be y la oportunidad de revivir el icónico concierto de The Beatles en la azotea, exactamente en el mismo lugar donde ocurrió.

Contará con siete plantas repletas de material inédito procedente de los extensos archivos de Apple Corps, exposiciones temporales, una tienda para aficionados y la recreación del estudio original donde se grabó Let It Be.

“Fue una experiencia increíble volver recientemente al número 3 de Savile Row y recorrerlo. Hay tantos recuerdos especiales entre sus paredes, por no hablar de la azotea. El equipo ha elaborado unos planes realmente impresionantes y estoy deseando que la gente lo vea cuando esté terminado”, dijo Paul McCartney, exintegrante del legendario cuarteto.

Aunque aún no hay fecha exacta para la apertura, el sitio web de la banda ya habilitó un espacio para registrarse, reservar entradas y poder recorrer el histórico recinto cuando abra al público.

Liverpool tiene dos museos dedicados a la banda. Uno de ellos se llama The Beatles Story y cuenta con una réplica del club The Cavern, donde nació el grupo. El otro es el Museo de los Beatles de Liverpool, que alberga objetos relacionados con Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr.