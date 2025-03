“No llegamos a tiendas, tortillerías ni mercados”: la SAT desmiente supuesto impuesto a ventas en tiendas

La SAT aclaró que este tipo de comercios no serán fiscalizados y destacó la importancia de la formalidad para acceder a beneficios como créditos.

Tras manifestaciones en la capital por la supuesta imposición de “impuestos a las tortillerías”, Armando Pokus Yaquián, intendente de Atención al Contribuyente de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), desmintió esta información, calificándola como falsa y malintencionada.

El intendente resaltó que para que se implemente un impuesto a ese tipo de productos el Congreso de la República tendría que aprobarlo a través de una iniciativa de ley, y “eso no ha ocurrido”, afirmó.

También, hizo un llamado a verificar la identificación de los inspectores de SAT, quienes deben portar uniformes con logotipos visibles y gafetes con códigos QR para evitar caer en estafas, refirió el funcionario de la SAT.

La SAT no fiscaliza tortillerías

Después de que manifestantes salieran a las calles ayer para bloquear una ruta principal de la zona 15 capitalina, Armando Pokus, Intendente de Atención al Contribuyente de la SAT informó que el supuesto tributo que se habría impuesto a este producto alimenticio es totalmente falso y que la información ha sido tergiversada por razones que se desconocen.

“Nosotros no llegamos a las tiendas de barrio, ni a las tortillerías, tampoco a los mercados. Digamos las presencias fiscales se hacen de acuerdo a coyunturas y a análisis” explicó Pokus quien agregó que este tipo de establecimientos no aparecen en las futuras acciones de la Superintendencia de Administración Tributaria para no afectar a los emprendedores.

El funcionario informó que en nuestro país hay personas que se encuentran en la informalidad o en situación de pobreza, por lo que no se espera que paguen impuestos de esta manera, pero si se hace la recomendación a los comerciantes a entrar a la formalidad para acceder a beneficios como obtener préstamos bancarios a precio de mercado.

Armando Pokus agregó que respecto al video que se popularizó en el cual se observa a una supuesta autoridad haciendo una inspección en una tortillería, aun no se ha detectado que sea empleado de la SAT.

Sin embargo, calificó la situación como “malintencionada” ya que podría tratarse de una extorsión en contra de los comerciantes afectados en el departamento de Quetzaltenango, por lo que resaltó que los trabajadores de esta institución están completamente identificados cada vez que se avocan a un comercio para realizar una fiscalización con sustento y de una manera adecuada ya que para que se implemente un impuesto a este tipo de productos el Congreso de la República tendría que aprobarlo a través de una iniciativa de ley. Esto no ha ocurrido.

¿Cómo identificar a inspectores de la SAT?

Pokus instó a la población a verificar cada vez que una persona llegue a fiscalizar a su negocio para caer en manos de estafadores o de extorsionistas. Además, cada inspector se encuentra plenamente identificado.

"Los inspectores cuentan con una identificación en su uniforme. Ellos portan el logo de la SAT en la parte frontal del uniforme, también en utilizan chaleco con la identificación en la parte trasera y un carnet que da a conocer la identidad del trabajador." informó.

Uno de los métodos más funcionales para determinar si el inspector que llega a su negocio es un empleado de la SAT es verificar su gafete, el cual tiene un código QR que usted puede escanear y se conectará inmediatamente con la platarforma de la institución en la que le despliega los datos del empleado para garantizar que no se trate de un estafador.

Pokus hizo el llamado a estar alerta ante cualquier visita ya que podría tratarse de extorsionistas o estafadores si no se encuentran debidamente identificados y si abordan a los comerciantes de una manera incorrecta.