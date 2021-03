Después de construir el negocio de publicidad de Google, este fundador está creando una alternativa sin publicidad

Cofundador y CEO de Neeva, Sridhar Ramaswamy. (Foto Prensa Libre: Neeva)

No hace mucho tiempo que Sridhar Ramaswamy era el rey de la publicidad de Google.

Durante sus 15 años de carrera en la empresa de búsqueda que se convirtió en un gigante de Internet, Ramaswamy construyó, escaló y finalmente dirigió la división de publicidad de Google de US$115 mil millones. Sin embargo, finalmente se fue en 2018 después de desilusionarse de que la obsesión de Google por el crecimiento estuviera afectando todo, desde la calidad de búsqueda hasta la privacidad del consumidor. Inicialmente, hizo lo esperado: se unió a la firma de riesgo Greylock Partners como socio. Luego, el hombre de 54 años hizo lo completamente inesperado: lanzar una startup para construir un motor de búsqueda completamente nuevo desde cero, pero esta vez sin seguimiento de datos y sin anuncios. En otras palabras, sin las cosas que generan dinero.

Es un poco como el carnicero más exitoso del mundo abriendo un restaurante vegano, o como el ingeniero petrolero superior de Exxon iniciando un parque eólico. Para pagar las facturas, Ramaswamy está planeando un modelo de suscripción para Neeva, el motor de búsqueda que cofundó en 2019 en Mountain View, California, justo al final de la calle de la sede de Google. En el lado de los ingresos, lo ayuda su cofundador de Ramaswamy, Vivek Raghunathan, quien pasó casi una docena de años en Google trabajando en todo, desde monetizar la Búsqueda de Google y YouTube hasta trabajar en lo que ahora se ha convertido en Asistente de Google. Ramaswamy se desempeña como director ejecutivo; Raghunathan supervisa la ingeniería.

Los usuarios de Neeva pagarán entre US$5 y US$0 al mes para obtener los resultados de búsqueda que desean en lugar de los que los anunciantes quieren que vean. El desafío, obviamente, es lograr que la gente pague por algo que está acostumbrado a obtener gratis.

“A veces bromeo con la gente: escuchen, todos pagamos por el agua que sale de nuestro grifo”, ​​dice Ramaswamy. “Y simplemente no les importa. Porque sabes que? Es un producto de alta calidad y bajo costo. ¿Por qué los servicios en línea no funcionan de la misma manera? “

La idea está ganando terreno. Neeva anunció que recaudó una financiación adicional de US$40 millones liderada por Greylock y Sequoia Capital. La ronda eleva la financiación total de Neeva a US$77.5 millones con una valoración de US$300 millones. La financiación se utilizará para expandirse más allá de las pruebas alfa solo por invitación que lanzaron en junio de 2020 a una versión Beta mucho más amplia esta primavera.

Neeva también contratará a Udi Manber, el exjefe de búsqueda de Google, para que trabaje con la startup dos días a la semana. Además, Margo Georgiadis, ex presidenta de las Américas de Google, se une a la junta de Neeva. En total, hay ahora alrededor de una docena de antiguos empleados de Google entre el personal de tiempo completo de 45 personas de Neeva.

Neeva debuta en un momento en que Google y otras empresas de publicidad digital como Facebook se encuentran bajo una presión sin precedentes a medida que las personas se vuelven cada vez más conscientes de la privacidad de sus datos, o de la falta de ella. Las preocupaciones han provocado una ola de nuevas regulaciones gubernamentales e investigaciones antimonopolio propuestas, tanto en los Estados Unidos como en el extranjero.

“No creo que nadie que haya trabajado en anuncios o esté trabajando en anuncios incluso ahora creó anuncios con la intención de crear un motor de desinformación increíble”, dice Ramaswamy. “Nadie es tan inteligente … Pero lo que sucede durante un período de tiempo muy largo es cuando avanzas de cierta manera y luego creas sistemas que se ejecutan a escala mundial, ahí es cuando ves los problemas”.

Reid Hoffman, el cofundador multimillonario de LinkedIn que ahora es socio de Greylock, dice que la gente olvida cuánto espacio para la innovación todavía existe fuera de los gigantes tecnológicos.

“Neeva tiene la noción de que toda esta búsqueda está basada en anuncios y que genera muchas cosas que son excelentes para los consumidores y excelentes para que el ecosistema tenga una especie de búsqueda no basada en anuncios”, dice Hoffman. “Solo piense, por ejemplo, en el sesgo de contaminación cuando busca resultados de atención médica, en un modelo impulsado por anuncios versus una suscripción al modelo. Y eso se extiende a las tendencias del comercio electrónico y a todas las organizaciones “.

Por ejemplo, Neeva está trabajando para priorizar las revisiones de productos en lugar de los anuncios para grandes minoristas. Intenta sacar a la luz historias de noticias basadas en los intereses de un usuario según se desprende de sus suscripciones. Y los complementos de otras fuentes permiten a los usuarios buscar información más fácilmente en un solo panel personalizado.

De alguna manera, Neeva está volviendo a lo básico. Cuando los cofundadores de Google, Sergey Brin y Larry Page, describieron su idea para su motor de búsqueda en un artículo de investigación de la Universidad de Stanford, argumentaron que un modelo publicitario basado en anuncios no produciría resultados de búsqueda de calidad. Los multimillonarios que hicieron su fortuna con la publicidad escribieron: “Esperamos que los motores de búsqueda financiados con publicidad estén intrínsecamente sesgados hacia los anunciantes y lejos de las necesidades de los consumidores”.

Incluso mientras Neeva planea su implementación para 2021, Google está tomando medidas para cambiar la forma en que rastrea a los usuarios y les muestra anuncios en la web. La semana pasada, Google anunció que no desarrollaría herramientas para el seguimiento individual cuando deje de admitir cookies de seguimiento de terceros el próximo año. Esa noticia hizo caer las acciones de varias empresas de tecnología publicitaria que cotizan en bolsa.

Ramaswamy dice que es bueno que Google y Chrome estén “finalmente tomando medidas para proteger la privacidad del usuario”. Sin embargo, señala que Google todavía rastrea a las personas a través de herramientas propias como Google Analytics.

“Leyendo entre líneas, parece que los correos electrónicos de los anunciantes todavía fluyen de regreso a los anuncios de Google para su uso en la orientación en YouTube y la Búsqueda de Google”, dijo. “No está claro para cuál de sus diversos componentes está optimizando Google: los usuarios finales del navegador Chrome, los editores que obtienen ingresos por publicidad de su negocio de AdSense o los anunciantes que dependen del seguimiento del navegador para los usuarios de microorientación”.

Obviamente, Google no es la única competencia de Neeva. Varios otros navegadores han estado promocionando la privacidad durante años. Junto con Firefox de Mozilla, también está DuckDuckGo, con sede en Paoli, Pensilvania, que ha recaudado US$13 millones y permite anuncios sin rastrear a los usuarios. Luego está Brave, fundada en 2015 por el ex CEO de Mozilla, Brendan Eich, que paga a las personas en criptomonedas para ver anuncios. Y, por supuesto, existe una competencia más generalizada de Bing de Microsoft.

Los expertos en motores de búsqueda dudan que Neeva pueda hacerle mucho daño a Google, al menos a corto plazo. Algunos dicen que la atracción gravitacional de Google es demasiado fuerte para que los usuarios se vayan. Arun Kumar, director de tecnología de Interpublic Group of Companies, Inc., un holding de publicidad con sede en Nueva York, dice que si bien Neeva podría “encontrar algunos interesados, pero no vas a sacudir el reino”.

“Cuando se considera el valor de un ecosistema que se basa únicamente en el pago del consumidor sin anuncios”, dice. “Tiene que haber algo de valor para que el consumidor diga: ‘Estoy obteniendo una experiencia tan mejor en Neeva en comparación con la que obtengo de Google que voy a pagar US$10 al mes por ella’, o lo que sea es.”

Los inversores creen que el valor proviene de proporcionar acceso a información no contaminada por la publicidad. “Yo diría que la búsqueda ha revolucionado el acceso a la información humana”, dice Bill Coughran, socio de Sequoia, quien comenzó en Google el mismo día que Ramaswamy en 2003. “Y la razón por la que estoy interesado en Neeva es que he creído durante bastante tiempo mientras que puede tener un producto sin adulterar si no tiene que preocuparse por la publicidad y los productos de monetización en la experiencia de búsqueda”.

El tiempo es una de las mayores oportunidades de Neeva, dice Noam Dorros, analista director de la práctica de marketing de Gartner. Elogia la visión de Ramaswamy y agrega que Neeva tendrá más libertad, ya que no está sujeto a las mismas expectativas de crecimiento que Google. Además, siempre hay un atractivo para los disruptores “anti-establishment” que desafían a los jugadores dominantes.

“Existe un estigma asociado con los anuncios de búsqueda pagados”, dice Dorros. “A pesar de los mejores esfuerzos de todos los motores de búsqueda para disiparlo, todavía permanece en la mente de los consumidores hasta el día de hoy una incredulidad en su veracidad, una molestia por que se les vendió algo que no se solicitó y un escepticismo … Ingrese a la plataforma de búsqueda de Neeva, libre de anuncios Es una oportunidad para ofrecer a estos consumidores una experiencia que anhelan”.

* En alianza con Forbes Colombia, artículo de Forbes Staff.