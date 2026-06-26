Distrito Futeca se inspira en 16 estadios de clase mundial; tres son sedes del Mundial 2026

La construcción de Distrito Futeca avanza con la promesa de transformar la forma en que se vive el entretenimiento y el deporte en Guatemala. Según sus desarrolladores, el complejo busca convertirse en una infraestructura capaz de abrirle al país la puerta a eventos deportivos y espectáculos de talla mundial.

Cuando el diseño del proyecto fue presentado en 2024, la apuesta ya era sólida. Sin embargo, en los últimos dos años evolucionó significativamente.

Javier Arzú, CEO de Futeca Corporación, explicó a Prensa Libre que una comitiva de la empresa emprendió una gira técnica internacional con un objetivo claro: no replicar un estadio específico, sino estudiar las mejores prácticas globales en arquitectura, operación, sostenibilidad, tecnología y experiencia del usuario para adaptarlas al contexto guatemalteco.

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Tras esta etapa de aprendizaje y análisis, el desarrollo entró en una revisión profunda que elevó la inversión proyectada de US$250 millones a US$350 millones, ampliando su alcance y sumando nuevos componentes.

El recorrido incluyó 16 estadios y arenas internacionales, entre ellos tres sedes del Mundial FIFA 2026 y varios recintos diseñados por la misma firma de arquitectura que hoy está detrás de Distrito Futeca.

La gira llevó al equipo por recintos en Estados Unidos, España, México, Reino Unido y Japón, esto les permitió analizar aspectos clave como movilidad, seguridad, operación, flexibilidad de espacios y tecnología aplicada a grandes eventos.

Las tres sedes del Mundial 2026 que marcaron el proyecto

La información de estos estadios sede del Mundial FIFA 2026 se recopiló a partir de los sitios web oficiales de cada recinto, del sitio oficial de la FIFA, reportes especializados y detalles compartidos con Prensa Libre por Futeca Corporación, como parte de la gira técnica que realizó para redefinir el proyecto de Distrito Futeca.

AT&T Stadium

También conocido como el Estadio de Dallas, es uno de los estadios más grandes del Mundial 2026, con capacidad cercana a 80 mil personas.

Será sede de nueve partidos, la cifra más alta de todo el torneo, incluido uno de los encuentros de la semifinal.

El AT&T Stadium fue sede del partido entre Argentina y Jordania durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. También será la sede de la semifinal. (Foto, Prensa Libre: EFE)

Su principal inspiración para Futeca fue la monumentalidad de su operación: pantallas gigantes suspendidas, circulación masiva de personas, zonas VIP y un diseño adaptable para conciertos, boxeo y NFL.

Aquí Futeca tomó ideas sobre:

manejo de flujos masivos

integración comercial

experiencia visual inmersiva

AT&T Stadium (Foto, Prensa Libre: cortesía Futeca Corporación)

SoFi Stadium

También conocido como el Estadio de Los Ángeles, el SoFi Stadium fue diseñado por HKS Architects y es considerado uno de los complejos de entretenimiento y deporte más sofisticados del mundo. Además de ser una de las sedes del Mundial FIFA 2026, albergará ocho partidos, posicionándose entre los recintos con mayor actividad durante la Copa del Mundo.

El SoFi Stadium fue sede del partido entre Turquía y Estados Unidos el 25 de junio. (Foto, Prensa Libre: EFE)

Tiene capacidad de 70 mil espectadores y forma parte de un ecosistema urbano completo.

El equipo de Futeca Corporación durante su visita al SoFi Stadium, uno de los recintos que inspiraron el rediseño de Distrito Futeca. (Foto, Prensa Libre: cortesía Futeca Corporación)

Su gran aprendizaje para Futeca:

integración de estadio + comercio + hotelería

diseño de espacios abiertos

sostenibilidad

tecnología inmersiva

Aquí nació la idea de fortalecer la plaza central y ampliar el componente comercial.

Hard Rock Stadium

También conocido como el Estadio de Miami, el Hard Rock Stadium será una de las sedes del Mundial FIFA 2026, donde albergará siete partidos, incluido el encuentro por el tercer lugar del torneo.

Este recinto destaca por su carácter multipropósito, ya que además de partidos de la NFL, también recibe eventos de Fórmula 1, torneos de tenis y conciertos de gran escala. Tiene capacidad para más de 64 mil espectadores y sobresale por su diseño modernizado, con cubierta que protege gran parte de las gradas y sistemas avanzados para mejorar la comodidad y experiencia del público.

El Hard Rock Stadium fue sede del partido entre Escocia y Brasil, y el próximo 27 albergará el encuentro entre Colombia y Portugal. (Foto, Prensa Libre: EFE)

Su inspiración para Distrito Futeca:

máxima flexibilidad de uso

logística simultánea

eventos de distintas industrias

modelo de negocio diversificado

Hard Rock Stadium. (Captura de Pantalla sitio web Rack Rck Stadium)

Los otros 13 recintos que completaron la visión

La información de estos 13 estadios y recintos internacionales se recopiló a partir de sus sitios web oficiales, reportes especializados y detalles compartidos con Prensa Libre por Futeca Corporación, como parte de la gira técnica que realizó para redefinir el proyecto de Distrito Futeca.

Allegiant Stadium, Las Vegas

El Allegiant Stadium se convirtió en una referencia por su concepto de recinto cerrado y climatizado, diseñado para ofrecer comodidad y eficiencia operativa durante todo el año.

Inspiración: Comfort

Allegiant Stadium, Las Vegas cuenta con diferentes espacios para diversas actividades, entre ellas espacios adyacentes para eventos privados. (Foto, Prensa Libre: cortesía sitio web Allegiant Stadium)

Estadio Alfredo Harp Helú, México

El Estadio Alfredo Harp Helú destaca por su diseño centrado en la comodidad y cercanía con el aficionado. Su arquitectura moderna y tecnología avanzada lo convierten en un referente de experiencia deportiva y funcionalidad.

Su aporte para Distrito Futeca fue:

Crear Experiencia al usuario.

Camp Nou, Barcelona

El Camp Nou, con capacidad para más de 99 mil espectadores, es el estadio más grande de Europa y uno de los recintos deportivos más emblemáticos del mundo. Su magnitud y peso simbólico lo convierten en un referente de cómo una infraestructura puede trascender lo deportivo y convertirse en un ícono urbano y cultural.

Lección: Distrito Futeca como “marca país”.

Spotify Camp Nou. (Foto, cortesía www.fcbarcelona.es).

COSM, California

Cosm desarrolla recintos de experiencia compartida e inmersiva que combinan tecnología de visualización avanzada, sonido envolvente y contenido en tiempo real.

Su aporte:

visión tecnológica e inmersiva

COSM, California (Foto, Prensa Libre: cortesía Futeca Corporación)

Crypto.com Arena, Los Ángeles

activos del mundo por su intensa agenda deportiva y de espectáculos. Es sede de equipos como los Los Angeles Lakers y ha albergado conciertos de artistas globales, premiaciones como los Grammy Awards y eventos de boxeo y lucha libre. Su operación constante y tecnología avanzada lo convierten en un referente de versatilidad y entretenimiento.

Inspiró:

conectividad tecnológica

pantallas

experiencia audiovisual

Crypto.com Arena, inspiró la conectividad Tecnológica para Distrito Futeca. (Foto Prensa Libre: cortesía Futeca Corporación)

Dickies Arena, Texas

Especialista en versatilidad de formatos. Su diseño flexible permite configuraciones que van desde aforos más reducidos hasta más de 14 mil asistentes, convirtiéndola en un referente de operación multifuncional y uso intensivo durante todo el año.

Inspiración:

configuración adaptable

congresos

rodeo

conciertos

Dickies Arena, Texas. (Foto, Prensa Libre: cortesía Futeca Corporación)

Globe Life Field, Texas

Su modelo de recinto cerrado, climatizado y tecnológicamente avanzado. Su diseño flexible, con techo retráctil y operación pensada para eventos de gran escala.

Aportó:

Espacios de lujo

hospitalidad premium

Globe Life Field, Texas. (Foto, Prensa Libre, cortesía Futeca Corporación)

NU Stadium, Miami

El Miami Freedom Park, nuevo hogar del Inter Miami CF, es una referencia de las nuevas tendencias en infraestructura deportiva en la MLS. Con un diseño moderno y enfoque en experiencia digital y comercial, representa el modelo de estadios de nueva generación.

Inspiró:

nuevas tendencias en infraestructura

experiencia digital

NU Stadium, Miami. (Foto captura de pantalla del sitio web oficial)

Santiago Bernabéu, Madrid

El Santiago Bernabéu Stadium destaca por su innovador césped retráctil y su evolución hacia un recinto multiuso, capaz de albergar desde fútbol hasta conciertos y grandes espectáculos.

Lección para Futeca: cambiar de concierto a evento deportivo con rapidez

Estadio Santigago Bernabéu. (Foto, sitio oficial realmadrid.com)

TCU Amon G. Carter Stadium, Texas

El Amon G. Carter Stadium fue una referencia importante por su modelo de hospitalidad premium, con palcos, suites y áreas exclusivas que fortalecen la experiencia del usuario y la explotación comercial del recinto.

Espacio de lujo

TCU Amon G. Carter Stadium, Texas (Foto, Prensa Libre: cortesía Futeca Corporación)

The Sphere, Las Vegas

Sphere es actualmente la referencia mundial en inmersión visual y sensorial. Inaugurado en 2023 en Las Vegas, revolucionó la industria del entretenimiento con su pantalla LED envolvente, tecnología de audio avanzada y experiencias completamente inmersivas.

Inspiró:

experiencias sensoriales

pantallas gigantes

show tecnológico

The Sphere, Las Vegas. (Foto, Prensa Libre: cortesía Futeca Corporación)

Valdebebas, Madrid

La Ciudad Real Madrid, conocida como Valdebebas, es el centro de alto rendimiento del Real Madrid CF y un referente en operación deportiva, sostenibilidad y logística.

Inspiró:

operación deportiva

sostenibilidad

logística interna

Baldebebas, la ciudad deportiva del Real Madrid. (Foto, diario AS)

Wanda Metropolitano, Madrid

El Metropolitano Stadium fue una referencia clave por su diseño enfocado en evacuación, circulación y accesibilidad. Su infraestructura permite movilizar grandes cantidades de personas de forma segura y eficiente.

Lección: diseño seguro para grandes masas.

El sello HKS: la conexión directa con Distrito Futeca

Un elemento clave es que HKS Architects no solo acompañó la gira: también diseñó varios de los recintos visitados, entre ellos:

SoFi Stadium

AT&T Stadium

Globe Life Field

TCU Stadium

Eso de acuerdo con declaraciones de Javier Arzú permitió trasladar aprendizajes de primera mano directamente al diseño final de Distrito Futeca.

El equipo de Futeca Corporación durante una de las reuniones técnicas en las que se definieron los componentes del diseño de Distrito Futeca, incorporando aprendizajes y referencias de los recintos internacionales visitados. (Foto, Prensa Libre: cortesía Futeca Corporación)

Según Javier Arzú, el objetivo es claro:

“No queremos copiar estadios. Queremos entender por qué funcionan y traer lo mejor adaptado a Guatemala”.

El diseño de Distrito Futeca contempla tres componentes principales: el Foro Futeca (izquierda), como centro de entretenimiento masivo; una plaza central al aire libre (centro); y la Galería Futeca con centro comercial y hotel (derecha). (Foto, Prensa Libre: cortesía Futeca Corpoiración)

Ese aprendizaje ahora se traduce en un proyecto que busca combinar deporte, entretenimiento, hotelería, comercio, cultura y espacios públicos en un mismo ecosistema. Un modelo que, hasta ahora, no existe en Guatemala y el primer gran salto será el funcionamiento del centro comercial, Galería Futeca, a finales del año 2027.