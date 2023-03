El Banguat reitera que la banca guatemalteca no será afectada por problemas financieros del exterior

“Lo que vemos, es una consecuencia de la inyección de liquidez que viene desde el covid-19, no es que haya venido de la noche a la mañana, y lo que sucedió es que los diferentes bancos invirtieron en bonos del Tesoro, títulos que ahora tienen una mayor tasa (de interés), por lo que bajaron de precio. Entonces, al necesitar liquidez, estos bancos han tenido que perder, para poderlos vender”, explicó el funcionario.

En ese sentido, remarcó que también se han observado acciones muy coordinadas de los bancos centrales de los diferentes países, para que ese riesgo no se vuelva sistémico, e ir rescatando estas entidades. “Unas serán liquidadas y otras, reestructuradas, pero se espera que esto no pase a más”.

Insistió en que, a nivel mundial, no se puede dejar de estar preocupados; pero Guatemala, por ser una economía pequeña en relación con la del norteamericano, no cuenta con grandes concentraciones de depósitos en un solo banco, así que por el momento no hay ningún riesgo.

¿Es sistémico?

A la pregunta, si esta situación se puede volver un problema sistémico, González Ricci enfatizó que “si esto no se maneja bien, pudiera ser, pero lo que se ha observado es una acción coordinada de los bancos centrales para salir (a solucionar) y no dejar que las personas pierdan sus recursos. Esa es la vacuna perfecta. Y Guatemala está relativamente blindada ante este tipo de situaciones; aunque lo que pasa en un país, afecta a todos”.

Sobre desempeño que tuvieron las bolsas, sobre todo en Europa, explicó que movimientos a la baja y al alza se seguirán teniendo, por las diferentes noticias que surgen a diario sobre las instituciones.