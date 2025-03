“Los aranceles no deberían afectar a los productos de consumo básico”, afirma funcionario de la FAO

En Guatemala el costo de los alimentos afecta a las familias que están en la pobreza y extrema pobreza que tienen que destinar su ingreso primario a satisfacer esas necesidades, que se le conoce como el alto de costo de vida, por lo que también es un detonador de descontento social.

David Laborde, director global de economía agroalimentaria y políticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), estuvo de visita en Guatemala la semana pasada y brindó una perspectiva sobre los precios de los alimentos a escala global y sus efectos en la inflación.

Esa organización lleva a cabo el índice de precios de los alimentos y analiza distintas variables, como la evolución del clima, el fenómeno de La Niña las situaciones geopolíticas, los shocks de oferta y demanda, el uso y empleo para la producción energética y recientemente la variable de la coyuntura por la imposición de aranceles entre los países.

Laborde, aseguró a Prensa Libre que la tendencia de los precios de los alimentos para el presente año se mantendrá en un rango alto, pero no a la escala del 2022 y 2023, cuando se presentaron múltiples factores que los encarecieron.

Advirtió que en un escenario de “conflicto” arancelario entre los países con economías desarrolladas, los perjudicados serán los consumidores.

En 2025, ¿cómo analiza el índice de precios de los alimentos de la FAO?

Es un índice de precios de cotización hacia futuro de commodities (materias primas) que es trigo, maíz, aceite de palma entre otros, y el índice fue muy elevado en 2022, pero luego comenzó a disminuir en 2023 y a principios del año pasado.

A partir de junio del 2024, comenzó de nuevo a subir, y los últimos datos de febrero de 2025, que nos demuestra que estamos a los niveles de 2023, pero por debajo al nivel del 2022. En la estadística estamos a nivel demasiado alto en términos del índice de precios de los alimentos.

Estamos en comparación con la crisis alimentaria del 2007, 2008 y 2011.

¿Cuáles son las razones?

Son múltiples las causas de estos aumentos; primero observamos condiciones del clima demasiado secas en Argentina y Brasil, que afectó los cultivos de maíz, soya y frijol (para la alimentación humana y la industria); peores condiciones de producción de trigo en Rusia; una disminución en la producción de aceite de palma en países en el sur oeste de Asia y en Nueva Zelanda y Austria hay condiciones adversas para producción de los cultivos.

Vemos que la oferta general se verá reducida y la demanda elevada, los precios aumentan.

En la coyuntura de las políticas arancelarias entre países desarrollados ¿Qué han estudiado?

Estamos en un estado de incertidumbre a escala global, es difícil establecer cuáles serán las tarifas arancelarias. Estas incertidumbres afectan las economías, EE. UU., está reduciendo su apoyo a terceros países y eso puede llevar a un menor crecimiento económico y una baja demanda consecuentemente. Por ello los precios disminuirán, y si los países llevan más aranceles, eso llevará a un incremento de precios.

Si algún país entra en conflicto comercial con EE. UU., y decide poner un arancel del 25%, por ejemplo, incluso a futuro los precios del maíz, eso significa que habrá un diferencial será del 15% para los habitantes del país.

Esto depende de varios parámetros y este juego “de venganza” que afectaría a los países, pero vemos que no sean afectados productos de consumo básico.

¿Hay una potencial inflación o estabilidad en los precios de los alimentos?

A nivel mundial en general y la situación actual, no vemos un incremento en la inflación. No obstante, los precios permanecen elevados y no se necesitan inflación per se para afectar a las personas directamente, sino que los precios.

¿Eso significa que es un riesgo latente?

Justo ahora en este momento, los precios están por encima del promedio ponderado. Han subido, luego se estabilizó de manera horizontal, pero se estabilizó en un índice de precio muy alto.

Por ejemplo, el kilo de maíz se cotiza en US$1 pero luego da un salto de incremento a US$1.5, que se traduce en una inflación del 50%. Pero si se cotiza el maíz a US$3 el kilo, pero mañana incremento US$0.05 centavos, es un incremento de apenas 2%, pero para los consumidores es peor estar en la segunda posición que en la primera, por lo que es importante ese delta y a qué nivel se está dando ese cambio.

¿Por qué la división de alimentos es sensible y su impacto en los hogares en Guatemala y Centroamérica?

Estos saltos en los incrementos impactan a los consumidores más pobres que a los más ricos. Las personas que están en la línea de la pobreza y pobreza extrema destinan su ingreso primario en comida. Algunos productores a su vez son compradores netos, por ejemplo, un productor de café tiene que gastar en comprar sus alimentos y depende cuanto evolucione el valor de la comida y el café va a afectar a los hogares en una escala muy pequeña en una forma muy distinta.

Por eso consideró que es importante mantener vigilancia en esta situación y generar soluciones y nuevos programas para solventar estas situaciones.

¿Por qué se dice que puede generar un clima de inestabilidad política?

En muchos países con un ingreso bajo y mediano cuando los precios aumentan, muchos hogares comienzan a concebir un sentimiento de inseguridad y luego la expresión del costo de vida, salen a las calles a protestar contra sus autoridades. En algunos países se van a registrar manifestaciones violentas y vemos que en el norte de África incluso disturbios sociales o simplemente se decide castigar al gobierno en la siguiente elección incluso cuando los gobiernos no son los responsables directos per se.

En la última elección presidencial en Estados Unidos, cuando las condiciones eran favorables para la administración el señor Biden (Joe), los precios en la economía estaban tan altos que el electorado se molestó y lo asociaron a las autoridades, y el presidente Trump (Donald) afirmó que los precios los traería hacia abajo al disminuirlo, incluso en países con ingresos altos el tema es de naturaleza política.

¿Por qué es importante? porque la gente está gastando y erogando en este tipo de insumos en alimentos en forma diaria.